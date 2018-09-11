CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 05:00 AM PDT Tuesday, September 11, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;40;NNE;3;67%
Arcata;Partly cloudy;50;NNW;1;99%
Auburn;Clear;66;E;7;39%
Avalon;Mostly cloudy;60;E;5;100%
Bakersfield;Clear;69;SSE;3;38%
Beale AFB;Clear;63;E;8;53%
Big Bear City;Clear;43;W;5;56%
Bishop;Clear;55;NNW;9;29%
Blue Canyon;Clear;61;E;3;34%
Blythe;Clear;81;SSW;8;34%
Burbank;Cloudy;68;S;3;82%
Camarillo;Cloudy;66;Calm;0;81%
Camp Pendleton;Fog;66;E;3;83%
Campo;Clear;49;NE;7;35%
Carlsbad;Fog;65;SW;6;84%
Chico;Partly cloudy;64;Calm;0;44%
China Lake;Clear;65;Calm;0;22%
Chino;Partly cloudy;63;WNW;3;84%
Concord;Clear;64;SSW;8;57%
Corona;Clear;60;Calm;0;92%
Crescent City;Fog;52;S;3;100%
Daggett-Barstow;Clear;76;WSW;6;16%
Edwards AFB;Clear;72;SW;14;20%
El Centro;Clear;72;SSE;5;49%
Eureka;Mostly clear;51;NNW;2;100%
Fairfield;Clear;60;SW;16;72%
Fresno;Clear;68;NNE;5;50%
Fullerton;Cloudy;68;Calm;0;78%
Hanford;Clear;59;Calm;0;71%
Hawthorne;Cloudy;69;Calm;3;78%
Hayward;Clear;60;WSW;6;74%
Imperial;Clear;72;SSE;5;49%
Imperial Beach;Cloudy;65;SSE;3;84%
Lancaster;Clear;74;W;21;19%
Lemoore Nas;Clear;62;Calm;0;43%
Lincoln;Clear;60;NNE;5;59%
Livermore;Clear;57;W;6;74%
Lompoc;Mostly cloudy;57;Calm;0;93%
Long Beach;Cloudy;67;S;5;81%
Los Alamitos;Cloudy;67;S;5;81%
Los Angeles;Cloudy;69;N;3;78%
Los Angeles Downtown;Cloudy;69;N;3;78%
Madera;Clear;64;Calm;0;62%
Mammoth;Clear;44;N;5;70%
Marysville;Clear;61;E;5;69%
Mather AFB;Clear;57;E;5;71%
Merced;Clear;57;Calm;0;71%
Merced (airport);Clear;57;Calm;0;71%
Miramar Mcas;Cloudy;65;SSE;3;80%
Modesto;Clear;64;Calm;0;67%
Moffett Nas;Clear;59;Calm;0;83%
Mojave;Clear;81;NNW;18;9%
Montague;Clear;51;N;10;65%
Monterey Rabr;Clear;52;Calm;0;89%
Mount Shasta;Clear;51;N;3;68%
Napa County;Clear;51;SW;4;92%
Needles;Clear;87;W;5;18%
North Island;Mostly cloudy;65;SE;5;84%
Oakland;Clear;56;NW;5;86%
Oceanside;Fog;65;SW;6;84%
Ontario;Partly cloudy;63;WNW;3;84%
Oroville;Clear;63;Calm;0;64%
Oxnard;Cloudy;66;Calm;0;86%
Palm Springs;Clear;76;Calm;0;29%
Palmdale;Clear;71;SW;9;25%
Paso Robles;Clear;52;SE;3;80%
Point Mugu;Cloudy;67;NE;6;78%
Porterville;Clear;60;SSE;6;55%
Ramona;Clear;50;Calm;0;89%
Redding;Partly cloudy;62;Calm;0;36%
Riverside;Clear;63;Calm;0;90%
Riverside March;Clear;57;Calm;0;100%
Sacramento;Mostly clear;62;SSE;3;69%
Sacramento International;Clear;64;S;5;64%
Salinas;Clear;55;N;3;89%
San Bernardino;Clear;65;Calm;0;68%
San Carlos;Clear;57;N;2;76%
San Diego;Cloudy;65;SE;5;84%
San Diego Brown;Cloudy;63;SW;3;90%
San Diego Montgomery;Cloudy;63;Calm;0;86%
San Francisco;Clear;55;NW;7;84%
San Jose;Clear;59;SSW;3;80%
San Luis Obispo;Clear;51;E;3;85%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;60;Calm;0;86%
Sandberg;Clear;67;NNW;8;23%
Santa Ana;Mostly cloudy;65;N;2;83%
Santa Barbara;Mostly cloudy;63;SE;3;93%
Santa Maria;Clear;53;SSE;3;92%
Santa Monica;Cloudy;72;Calm;0;70%
Santa Rosa;Clear;48;Calm;0;92%
Santa Ynez;Fog;53;Calm;1;98%
Santee;Mostly cloudy;63;Calm;1;85%
South Lake Tahoe;Clear;35;Calm;0;66%
Stockton;Clear;64;WNW;6;53%
Thermal;Clear;68;W;3;41%
Truckee-Tahoe;Clear;39;Calm;1;57%
Twentynine Palms;Clear;73;NW;6;34%
Ukiah;Clear;57;NW;5;63%
Vacaville;Clear;54;Calm;0;74%
Van Nuys;Cloudy;68;Calm;0;81%
Vandenberg AFB;Partly cloudy;54;Calm;0;100%
Victorville;Clear;64;SW;6;59%
Visalia;Clear;59;Calm;0;77%
Watsonville;Clear;52;NNW;3;92%
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