CA Current Conditions as of 05:00 AM PDT Tuesday, September 11, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;40;NNE;3;67%

Arcata;Partly cloudy;50;NNW;1;99%

Auburn;Clear;66;E;7;39%

Avalon;Mostly cloudy;60;E;5;100%

Bakersfield;Clear;69;SSE;3;38%

Beale AFB;Clear;63;E;8;53%

Big Bear City;Clear;43;W;5;56%

Bishop;Clear;55;NNW;9;29%

Blue Canyon;Clear;61;E;3;34%

Blythe;Clear;81;SSW;8;34%

Burbank;Cloudy;68;S;3;82%

Camarillo;Cloudy;66;Calm;0;81%

Camp Pendleton;Fog;66;E;3;83%

Campo;Clear;49;NE;7;35%

Carlsbad;Fog;65;SW;6;84%

Chico;Partly cloudy;64;Calm;0;44%

China Lake;Clear;65;Calm;0;22%

Chino;Partly cloudy;63;WNW;3;84%

Concord;Clear;64;SSW;8;57%

Corona;Clear;60;Calm;0;92%

Crescent City;Fog;52;S;3;100%

Daggett-Barstow;Clear;76;WSW;6;16%

Edwards AFB;Clear;72;SW;14;20%

El Centro;Clear;72;SSE;5;49%

Eureka;Mostly clear;51;NNW;2;100%

Fairfield;Clear;60;SW;16;72%

Fresno;Clear;68;NNE;5;50%

Fullerton;Cloudy;68;Calm;0;78%

Hanford;Clear;59;Calm;0;71%

Hawthorne;Cloudy;69;Calm;3;78%

Hayward;Clear;60;WSW;6;74%

Imperial;Clear;72;SSE;5;49%

Imperial Beach;Cloudy;65;SSE;3;84%

Lancaster;Clear;74;W;21;19%

Lemoore Nas;Clear;62;Calm;0;43%

Lincoln;Clear;60;NNE;5;59%

Livermore;Clear;57;W;6;74%

Lompoc;Mostly cloudy;57;Calm;0;93%

Long Beach;Cloudy;67;S;5;81%

Los Alamitos;Cloudy;67;S;5;81%

Los Angeles;Cloudy;69;N;3;78%

Los Angeles Downtown;Cloudy;69;N;3;78%

Madera;Clear;64;Calm;0;62%

Mammoth;Clear;44;N;5;70%

Marysville;Clear;61;E;5;69%

Mather AFB;Clear;57;E;5;71%

Merced;Clear;57;Calm;0;71%

Merced (airport);Clear;57;Calm;0;71%

Miramar Mcas;Cloudy;65;SSE;3;80%

Modesto;Clear;64;Calm;0;67%

Moffett Nas;Clear;59;Calm;0;83%

Mojave;Clear;81;NNW;18;9%

Montague;Clear;51;N;10;65%

Monterey Rabr;Clear;52;Calm;0;89%

Mount Shasta;Clear;51;N;3;68%

Napa County;Clear;51;SW;4;92%

Needles;Clear;87;W;5;18%

North Island;Mostly cloudy;65;SE;5;84%

Oakland;Clear;56;NW;5;86%

Oceanside;Fog;65;SW;6;84%

Ontario;Partly cloudy;63;WNW;3;84%

Oroville;Clear;63;Calm;0;64%

Oxnard;Cloudy;66;Calm;0;86%

Palm Springs;Clear;76;Calm;0;29%

Palmdale;Clear;71;SW;9;25%

Paso Robles;Clear;52;SE;3;80%

Point Mugu;Cloudy;67;NE;6;78%

Porterville;Clear;60;SSE;6;55%

Ramona;Clear;50;Calm;0;89%

Redding;Partly cloudy;62;Calm;0;36%

Riverside;Clear;63;Calm;0;90%

Riverside March;Clear;57;Calm;0;100%

Sacramento;Mostly clear;62;SSE;3;69%

Sacramento International;Clear;64;S;5;64%

Salinas;Clear;55;N;3;89%

San Bernardino;Clear;65;Calm;0;68%

San Carlos;Clear;57;N;2;76%

San Diego;Cloudy;65;SE;5;84%

San Diego Brown;Cloudy;63;SW;3;90%

San Diego Montgomery;Cloudy;63;Calm;0;86%

San Francisco;Clear;55;NW;7;84%

San Jose;Clear;59;SSW;3;80%

San Luis Obispo;Clear;51;E;3;85%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;60;Calm;0;86%

Sandberg;Clear;67;NNW;8;23%

Santa Ana;Mostly cloudy;65;N;2;83%

Santa Barbara;Mostly cloudy;63;SE;3;93%

Santa Maria;Clear;53;SSE;3;92%

Santa Monica;Cloudy;72;Calm;0;70%

Santa Rosa;Clear;48;Calm;0;92%

Santa Ynez;Fog;53;Calm;1;98%

Santee;Mostly cloudy;63;Calm;1;85%

South Lake Tahoe;Clear;35;Calm;0;66%

Stockton;Clear;64;WNW;6;53%

Thermal;Clear;68;W;3;41%

Truckee-Tahoe;Clear;39;Calm;1;57%

Twentynine Palms;Clear;73;NW;6;34%

Ukiah;Clear;57;NW;5;63%

Vacaville;Clear;54;Calm;0;74%

Van Nuys;Cloudy;68;Calm;0;81%

Vandenberg AFB;Partly cloudy;54;Calm;0;100%

Victorville;Clear;64;SW;6;59%

Visalia;Clear;59;Calm;0;77%

Watsonville;Clear;52;NNW;3;92%

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