CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Saturday, September 1, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;64;ESE;6;33%
Arcata;Clear;54;ESE;5;94%
Auburn;Clear;72;E;3;49%
Avalon;Cloudy;63;Calm;0;93%
Bakersfield;Clear;80;NE;6;30%
Beale AFB;Clear;75;SE;9;49%
Big Bear City;Clear;50;Calm;0;46%
Bishop;Clear;67;Calm;0;27%
Blue Canyon;Clear;67;NE;5;41%
Blythe;Clear;89;W;11;28%
Burbank;Cloudy;70;S;5;85%
Camarillo;Clear;69;Calm;0;65%
Camp Pendleton;Cloudy;71;SE;5;72%
Campo;Clear;58;Calm;0;71%
Carlsbad;Cloudy;71;Calm;0;72%
Chico;Clear;79;Calm;0;36%
China Lake;Clear;82;SSW;10;20%
Chino;Mostly clear;69;SSW;9;70%
Concord;Clear;65;SSW;13;60%
Corona;Clear;68;W;6;81%
Crescent City;Mostly clear;55;S;6;89%
Daggett-Barstow;Clear;82;W;12;33%
Edwards AFB;Clear;75;SW;10;28%
El Centro;Clear;86;W;9;25%
Eureka;Clear;54;ENE;6;96%
Fairfield;Clear;63;SW;20;69%
Fresno;Clear;83;NW;6;36%
Fullerton;Mostly cloudy;69;S;3;75%
Hanford;Clear;72;NW;5;63%
Hawthorne;Mostly cloudy;70;WSW;3;81%
Hayward;Clear;61;Calm;0;75%
Imperial;Clear;86;W;9;25%
Imperial Beach;Clear;65;S;5;80%
Lancaster;Clear;76;W;15;27%
Lemoore Nas;Clear;76;WNW;3;41%
Lincoln;Clear;73;ESE;6;49%
Livermore;Partly cloudy;65;WNW;9;61%
Lompoc;Cloudy;58;WNW;6;86%
Long Beach;Clear;70;SE;5;78%
Los Alamitos;Mostly cloudy;71;SE;5;75%
Los Angeles;Cloudy;71;ESE;3;75%
Los Angeles Downtown;Cloudy;71;ESE;3;75%
Madera;Clear;72;Calm;0;62%
Mammoth;Clear;61;N;8;39%
Marysville;Clear;71;SE;7;61%
Mather AFB;Mostly clear;70;SSE;7;54%
Merced;Clear;73;W;3;63%
Merced (airport);Clear;73;W;3;63%
Miramar Mcas;Mostly cloudy;68;Calm;0;75%
Modesto;Clear;78;NNE;5;44%
Moffett Nas;Clear;61;NNE;6;83%
Mojave;Clear;77;WNW;15;31%
Montague;Clear;65;N;13;40%
Monterey Rabr;Mostly cloudy;57;S;5;89%
Mount Shasta;Clear;70;N;5;23%
Napa County;Clear;59;SW;12;80%
Needles;Clear;93;W;9;8%
North Island;Mostly cloudy;67;SSE;5;86%
Oakland;Mostly clear;60;WNW;7;81%
Oceanside;Cloudy;71;Calm;0;72%
Ontario;Mostly clear;69;SSW;9;70%
Oroville;Clear;77;E;7;49%
Oxnard;Clear;65;Calm;0;86%
Palm Springs;Clear;90;NW;15;30%
Palmdale;Clear;76;SW;7;34%
Paso Robles;Clear;63;NW;14;64%
Point Mugu;Mostly clear;64;W;6;86%
Porterville;Clear;73;SE;3;58%
Ramona;Clear;61;WNW;6;87%
Redding;Mostly clear;74;ESE;8;38%
Riverside;Clear;71;W;8;71%
Riverside March;Clear;69;Calm;0;67%
Sacramento;Mostly clear;69;S;6;56%
Sacramento International;Clear;68;SSE;7;61%
Salinas;Mostly cloudy;57;NNW;7;89%
San Bernardino;Clear;71;WSW;6;66%
San Carlos;Mostly clear;59;NW;5;76%
San Diego;Mostly cloudy;67;SSE;5;86%
San Diego Brown;Clear;66;Calm;0;81%
San Diego Montgomery;Mostly cloudy;68;S;5;81%
San Francisco;Mostly clear;59;WNW;8;81%
San Jose;Clear;61;NW;7;83%
San Luis Obispo;Mostly cloudy;56;WNW;7;89%
San Nicolas Island;Clear;63;ENE;5;92%
Sandberg;Clear;69;NNW;16;27%
Santa Ana;Mostly cloudy;69;SSW;5;76%
Santa Barbara;Clear;64;E;6;96%
Santa Maria;Cloudy;56;W;5;93%
Santa Monica;Cloudy;72;Calm;0;75%
Santa Rosa;Mostly clear;56;SSE;3;86%
Santa Ynez;Clear;54;SW;3;93%
Santee;Partly cloudy;68;Calm;0;77%
South Lake Tahoe;Clear;53;Calm;0;45%
Stockton;Clear;73;WNW;9;47%
Thermal;Clear;91;NW;14;31%
Truckee-Tahoe;Clear;50;SSE;3;49%
Twentynine Palms;Clear;83;WNW;8;30%
Ukiah;Clear;71;Calm;0;37%
Vacaville;Clear;69;SW;8;53%
Van Nuys;Clear;68;SSE;5;81%
Vandenberg AFB;Cloudy;55;N;14;93%
Victorville;Clear;70;SSW;10;52%
Visalia;Clear;76;Calm;0;57%
Watsonville;Mostly cloudy;57;N;7;89%
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