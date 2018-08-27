CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, August 26, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;65;NW;14;41%
Arcata;Cloudy;55;SSE;6;97%
Auburn;Clear;70;ESE;9;30%
Avalon;Fog;59;W;9;100%
Bakersfield;Clear;80;NNW;12;17%
Beale AFB;Clear;69;SE;9;37%
Big Bear City;Clear;55;W;7;18%
Bishop;Clear;73;NNE;13;24%
Blue Canyon;Clear;61;ESE;5;39%
Blythe;Partly cloudy;90;SSW;12;25%
Burbank;Clear;69;SE;8;82%
Camarillo;Cloudy;68;Calm;0;72%
Camp Pendleton;Mostly cloudy;70;Calm;0;81%
Campo;Intermittent clouds;61;NNE;3;72%
Carlsbad;Cloudy;72;WNW;5;75%
Chico;Cloudy;77;ESE;6;20%
China Lake;Clear;86;SW;18;7%
Chino;Cloudy;68;WNW;9;76%
Concord;Clear;62;SSW;12;69%
Corona;Clear;69;WNW;7;78%
Crescent City;Cloudy;57;N;6;86%
Daggett-Barstow;Clear;87;SW;23;14%
Edwards AFB;Clear;74;WSW;17;44%
El Centro;Clear;88;WSW;8;19%
Eureka;Cloudy;55;W;7;93%
Fairfield;Clear;59;SW;23;76%
Fresno;Clear;82;NW;9;26%
Fullerton;Clear;70;N;5;75%
Hanford;Clear;81;NW;10;33%
Hawthorne;Mostly cloudy;68;WSW;8;83%
Hayward;Partly cloudy;61;NW;10;77%
Imperial;Clear;88;WSW;8;19%
Imperial Beach;Clear;70;WNW;6;78%
Lancaster;Clear;72;WSW;16;52%
Lemoore Nas;Clear;77;WNW;10;33%
Lincoln;Clear;68;SSE;9;55%
Livermore;Clear;58;WNW;13;83%
Lompoc;Mostly cloudy;57;Calm;0;86%
Long Beach;Clear;70;NW;12;78%
Los Alamitos;Clear;70;NW;12;78%
Los Angeles;Clear;67;Calm;0;86%
Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;86%
Madera;Clear;74;WNW;8;45%
Mammoth;Cloudy;60;NNW;11;55%
Marysville;Clear;69;SSE;12;56%
Mather AFB;Mostly cloudy;65;S;10;65%
Merced;Clear;66;W;8;60%
Merced (airport);Clear;66;W;8;60%
Miramar Mcas;Clear;70;NW;6;75%
Modesto;Clear;73;NNW;8;45%
Moffett Nas;Clear;61;NNE;10;83%
Mojave;Partly cloudy;77;W;16;29%
Montague;Clear;66;NNE;12;41%
Monterey Rabr;Cloudy;59;WSW;9;83%
Mount Shasta;Clear;65;N;6;43%
Napa County;Cloudy;57;WNW;12;86%
Needles;Clear;97;SSW;13;11%
North Island;Partly cloudy;70;NNW;7;78%
Oakland;Cloudy;59;N;11;90%
Oceanside;Cloudy;72;WNW;5;75%
Ontario;Cloudy;68;WNW;9;76%
Oroville;Clear;75;E;6;32%
Oxnard;Clear;64;WNW;6;86%
Palm Springs;Clear;91;WNW;8;21%
Palmdale;Clear;77;SW;15;30%
Paso Robles;Clear;58;SSW;8;80%
Point Mugu;Cloudy;67;WNW;7;78%
Porterville;Clear;72;WSW;3;56%
Ramona;Clear;63;W;3;83%
Redding;Clear;75;NNE;3;37%
Riverside;Clear;70;W;6;72%
Riverside March;Clear;68;WNW;5;70%
Sacramento;Clear;62;SSW;10;75%
Sacramento International;Clear;62;S;13;74%
Salinas;Cloudy;60;WNW;10;80%
San Bernardino;Clear;71;WSW;3;63%
San Carlos;Mostly cloudy;61;WSW;5;77%
San Diego;Partly cloudy;70;NNW;7;78%
San Diego Brown;Clear;66;W;3;88%
San Diego Montgomery;Clear;69;NW;6;78%
San Francisco;Cloudy;58;NW;11;88%
San Jose;Clear;61;N;6;81%
San Luis Obispo;Mostly cloudy;59;NNW;8;80%
San Nicolas Island;Partly cloudy;61;WNW;20;90%
Sandberg;Clear;65;W;9;55%
Santa Ana;Cloudy;68;W;6;85%
Santa Barbara;Clear;65;ENE;6;80%
Santa Maria;Partly cloudy;59;WSW;3;83%
Santa Monica;Clear;70;ESE;3;78%
Santa Rosa;Cloudy;57;SSE;6;82%
Santa Ynez;Clear;55;SW;3;87%
Santee;Clear;68;WNW;6;78%
South Lake Tahoe;Clear;61;SSW;8;30%
Stockton;Clear;66;NW;8;60%
Thermal;Clear;94;NNW;13;21%
Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;47%
Twentynine Palms;Cloudy;83;WSW;11;20%
Ukiah;Clear;67;S;6;58%
Vacaville;Clear;67;SW;14;56%
Van Nuys;Clear;68;Calm;0;73%
Vandenberg AFB;Cloudy;59;N;8;87%
Victorville;Cloudy;73;SW;12;29%
Visalia;Clear;79;NW;10;43%
Watsonville;Cloudy;58;Calm;0;86%
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