CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Tuesday, July 31, 2018

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;73;SSE;6;32%

Arcata;Cloudy;56;N;6;100%

Auburn;Clear;79;E;6;44%

Avalon;Clear;76;Calm;0;29%

Bakersfield;Clear;89;NNW;6;31%

Beale AFB;Clear;80;Calm;0;52%

Big Bear City;Clear;57;Calm;0;93%

Bishop;Mostly cloudy;82;N;7;28%

Blue Canyon;Partly cloudy;73;Calm;0;39%

Blythe;Partly cloudy;97;S;12;40%

Burbank;Clear;77;ESE;9;53%

Camarillo;Clear;73;Calm;0;61%

Camp Pendleton;Clear;73;Calm;0;80%

Campo;Mostly clear;73;Calm;0;58%

Carlsbad;Clear;73;Calm;0;78%

Chico;Cloudy;82;SE;3;41%

China Lake;Mostly clear;95;S;7;20%

Chino;Mostly clear;78;S;10;46%

Concord;Clear;72;SSW;13;43%

Corona;Clear;77;N;6;44%

Crescent City;Cloudy;59;WNW;5;86%

Daggett-Barstow;Mostly clear;95;WSW;13;27%

Edwards AFB;Mostly clear;87;SW;14;22%

El Centro;Mostly clear;98;SSE;7;38%

Eureka;Cloudy;57;N;7;95%

Fairfield;Clear;66;SW;18;59%

Fresno;Mostly clear;89;NW;7;32%

Fullerton;Clear;78;S;7;38%

Hanford;Mostly clear;88;NW;9;32%

Hawthorne;Clear;72;SW;5;83%

Hayward;Partly cloudy;60;NW;6;77%

Imperial;Mostly clear;98;SSE;7;38%

Imperial Beach;Partly cloudy;72;SSW;3;81%

Lancaster;Clear;85;SW;15;24%

Lemoore Nas;Partly cloudy;83;N;8;42%

Lincoln;Clear;82;SE;5;39%

Livermore;Clear;66;W;7;56%

Lompoc;Partly cloudy;57;W;3;93%

Long Beach;Clear;76;NW;5;59%

Los Alamitos;Clear;76;NW;5;59%

Los Angeles;Clear;74;Calm;0;68%

Los Angeles Downtown;Clear;74;Calm;0;68%

Madera;Hazy moonlight;82;NW;3;52%

Mammoth;Mostly cloudy;72;E;7;41%

Marysville;Cloudy;82;S;6;50%

Mather AFB;Partly cloudy;72;S;7;49%

Merced;Hazy moonlight;81;NW;3;57%

Merced (airport);Hazy moonlight;81;NW;3;57%

Miramar Mcas;Clear;76;WNW;5;66%

Modesto;Clear;85;N;5;41%

Moffett Nas;Clear;58;NNW;7;96%

Mojave;Clear;90;WNW;16;20%

Montague;Cloudy;73;NE;6;26%

Monterey Rabr;Cloudy;55;SW;6;92%

Mount Shasta;Cloudy;71;Calm;0;43%

Napa County;Mostly clear;62;SW;11;77%

Needles;Mostly clear;106;SW;6;20%

North Island;Partly cloudy;73;WNW;5;78%

Oakland;Partly cloudy;59;WNW;10;83%

Oceanside;Clear;73;Calm;0;78%

Ontario;Mostly clear;78;S;10;46%

Oroville;Cloudy;86;Calm;0;47%

Oxnard;Clear;68;WNW;5;83%

Palm Springs;Clear;99;NW;18;24%

Palmdale;Clear;86;W;13;26%

Paso Robles;Clear;78;W;8;33%

Point Mugu;Clear;68;W;6;81%

Porterville;Clear;89;Calm;0;37%

Ramona;Clear;73;W;6;63%

Redding;Cloudy;88;SW;3;45%

Riverside;Clear;80;W;6;40%

Riverside March;Clear;79;W;8;40%

Sacramento;Mostly clear;73;S;8;49%

Sacramento International;Mostly clear;75;S;13;49%

Salinas;Cloudy;56;NW;9;93%

San Bernardino;Clear;82;W;3;35%

San Carlos;Clear;59;NW;9;71%

San Diego;Partly cloudy;73;WNW;5;78%

San Diego Brown;Clear;71;W;3;80%

San Diego Montgomery;Clear;74;WSW;6;73%

San Francisco;Partly cloudy;57;WNW;11;85%

San Jose;Clear;67;NNW;9;67%

San Luis Obispo;Clear;57;NW;6;86%

San Nicolas Island;Clear;66;Calm;0;95%

Sandberg;Clear;80;W;9;28%

Santa Ana;Mostly clear;73;WSW;6;80%

Santa Barbara;Clear;65;Calm;0;80%

Santa Maria;Clear;59;WNW;3;86%

Santa Monica;Partly cloudy;71;SW;5;93%

Santa Rosa;Clear;61;SSE;6;72%

Santa Ynez;Clear;64;SW;7;67%

Santee;Clear;75;NW;6;60%

South Lake Tahoe;Clear;66;Calm;0;52%

Stockton;Mostly clear;77;NNW;5;36%

Thermal;Clear;102;NW;14;23%

Truckee-Tahoe;Cloudy;64;S;3;48%

Twentynine Palms;Partly cloudy;94;SW;12;30%

Ukiah;Clear;77;Calm;0;40%

Vacaville;Clear;74;SW;10;49%

Van Nuys;Clear;80;SE;5;40%

Vandenberg AFB;Fog;54;N;3;100%

Victorville;Mostly clear;84;SW;11;35%

Visalia;Clear;84;WNW;6;48%

Watsonville;Clear;54;Calm;0;96%

_____

Copyright 2018 AccuWeather