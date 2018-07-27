CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Friday, July 27, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;77;W;3;23%
Arcata;Cloudy;55;Calm;2;94%
Auburn;Clear;82;E;8;39%
Avalon;Partly cloudy;65;SE;3;100%
Bakersfield;Clear;91;NNW;6;28%
Beale AFB;Clear;77;SSE;7;53%
Big Bear City;Clear;61;Calm;0;41%
Bishop;Clear;79;W;9;29%
Blue Canyon;Partly cloudy;76;Calm;0;24%
Blythe;Mostly clear;97;SSE;9;29%
Burbank;Clear;76;SE;9;77%
Camarillo;Clear;68;SW;5;78%
Camp Pendleton;Cloudy;70;NE;3;83%
Campo;Intermittent clouds;70;NNE;5;63%
Carlsbad;Cloudy;71;S;5;80%
Chico;Mostly cloudy;86;SE;3;37%
China Lake;Clear;94;SW;8;18%
Chino;Cloudy;75;SW;6;71%
Concord;Clear;63;S;16;69%
Corona;Clear;70;Calm;5;83%
Crescent City;Fog;54;SSE;7;96%
Daggett-Barstow;Cloudy;92;WSW;9;22%
Edwards AFB;Clear;86;SSW;12;20%
El Centro;Clear;95;W;8;23%
Eureka;Fog;54;Calm;0;95%
Fairfield;Clear;62;SW;31;74%
Fresno;Intermittent clouds;89;WNW;7;38%
Fullerton;Cloudy;71;Calm;0;80%
Hanford;Clear;85;NNW;5;50%
Hawthorne;Cloudy;71;Calm;0;83%
Hayward;Cloudy;60;WNW;9;80%
Imperial;Clear;95;W;8;23%
Imperial Beach;Intermittent clouds;70;Calm;0;78%
Lancaster;Clear;88;W;16;18%
Lemoore Nas;Partly cloudy;83;NW;7;47%
Lincoln;Clear;79;SSE;10;38%
Livermore;Clear;59;WNW;10;80%
Lompoc;Mostly cloudy;59;NW;9;87%
Long Beach;Cloudy;69;S;3;89%
Los Alamitos;Cloudy;69;S;3;89%
Los Angeles;Cloudy;72;Calm;0;83%
Los Angeles Downtown;Cloudy;72;Calm;0;83%
Madera;Clear;78;NNW;6;51%
Mammoth;Cloudy;70;NNW;8;30%
Marysville;Clear;76;SE;5;53%
Mather AFB;Clear;72;SSE;6;49%
Merced;Clear;76;W;3;59%
Merced (airport);Clear;76;W;3;59%
Miramar Mcas;Clear;70;Calm;0;72%
Modesto;Clear;83;NNW;9;27%
Moffett Nas;Clear;58;NNW;8;100%
Mojave;Cloudy;88;NW;20;25%
Montague;Clear;76;N;14;25%
Monterey Rabr;Cloudy;57;SW;8;93%
Mount Shasta;Hazy moonlight;78;N;5;25%
Napa County;Intermittent clouds;61;SW;10;80%
Needles;Clear;107;S;5;18%
North Island;Mostly cloudy;69;SSW;3;80%
Oakland;Mostly cloudy;59;WNW;12;91%
Oceanside;Cloudy;71;S;5;80%
Ontario;Cloudy;75;SW;6;71%
Oroville;Clear;83;SE;6;47%
Oxnard;Cloudy;63;W;7;93%
Palm Springs;Clear;96;SE;3;24%
Palmdale;Clear;85;SSW;8;21%
Paso Robles;Clear;66;NW;13;64%
Point Mugu;Partly cloudy;64;W;5;89%
Porterville;Clear;82;SE;3;52%
Ramona;Mostly cloudy;68;ENE;4;80%
Redding;Cloudy;90;Calm;0;40%
Riverside;Clear;75;WNW;3;70%
Riverside March;Clear;74;WNW;3;71%
Sacramento;Clear;67;N;9;65%
Sacramento International;Clear;69;SSE;12;58%
Salinas;Cloudy;57;NW;9;96%
San Bernardino;Clear;78;W;5;58%
San Carlos;Clear;61;NW;6;77%
San Diego;Mostly cloudy;69;SSW;3;80%
San Diego Brown;Clear;68;Calm;0;88%
San Diego Montgomery;Clear;69;N;3;83%
San Francisco;Mostly cloudy;57;WNW;12;91%
San Jose;Partly cloudy;64;NW;7;74%
San Luis Obispo;Clear;55;WNW;3;92%
San Nicolas Island;Fog;61;W;8;100%
Sandberg;Clear;81;N;15;26%
Santa Ana;Cloudy;72;S;5;84%
Santa Barbara;Clear;65;SE;6;90%
Santa Maria;Cloudy;58;NNW;3;90%
Santa Monica;Cloudy;68;Calm;0;93%
Santa Rosa;Mostly cloudy;53;SSE;5;96%
Santa Ynez;Clear;55;WSW;3;87%
Santee;Clear;70;WNW;3;82%
South Lake Tahoe;Clear;60;S;3;61%
Stockton;Clear;78;W;8;37%
Thermal;Mostly cloudy;102;SW;4;20%
Truckee-Tahoe;Clear;59;Calm;0;51%
Twentynine Palms;Cloudy;94;NNW;9;17%
Ukiah;Clear;78;Calm;0;33%
Vacaville;Clear;72;SW;6;47%
Van Nuys;Clear;74;ESE;6;73%
Vandenberg AFB;Fog;54;N;6;100%
Victorville;Cloudy;82;SSW;9;28%
Visalia;Clear;84;NW;5;58%
Watsonville;Clear;56;ENE;5;93%
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