CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Saturday, July 21, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;61;E;6;45%

Arcata;Cloudy;54;SE;5;87%

Auburn;Clear;75;ESE;5;46%

Avalon;Partly cloudy;61;SW;6;96%

Bakersfield;Clear;86;N;6;36%

Beale AFB;Clear;77;SE;7;49%

Big Bear City;Clear;54;Calm;0;71%

Bishop;Clear;71;NW;7;60%

Blue Canyon;Clear;71;Calm;0;33%

Blythe;Mostly cloudy;93;WSW;6;27%

Burbank;Clear;70;E;5;77%

Camarillo;Cloudy;70;W;6;75%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;70;Calm;0;81%

Campo;Cloudy;66;Calm;0;74%

Carlsbad;Mostly cloudy;70;Calm;0;78%

Chico;Clear;81;SE;7;29%

China Lake;Clear;85;W;8;45%

Chino;Cloudy;71;SW;8;68%

Concord;Clear;66;WNW;10;67%

Corona;Clear;71;WNW;6;70%

Crescent City;Cloudy;54;Calm;0;86%

Daggett-Barstow;Clear;84;WNW;10;44%

Edwards AFB;Clear;80;WSW;16;44%

El Centro;Clear;91;Calm;0;32%

Eureka;Cloudy;53;SE;6;96%

Fairfield;Clear;67;SW;20;66%

Fresno;Intermittent clouds;82;WNW;13;48%

Fullerton;Clear;70;W;3;75%

Hanford;Clear;83;NW;8;48%

Hawthorne;Cloudy;70;WSW;8;81%

Hayward;Clear;64;NNW;8;77%

Imperial;Clear;91;Calm;0;32%

Imperial Beach;Cloudy;70;WSW;7;78%

Lancaster;Partly cloudy;78;SW;12;49%

Lemoore Nas;Clear;82;WNW;8;46%

Lincoln;Clear;79;SE;7;41%

Livermore;Clear;68;WNW;10;65%

Lompoc;Cloudy;62;NW;3;93%

Long Beach;Clear;69;WNW;7;80%

Los Alamitos;Clear;69;WNW;7;80%

Los Angeles;Mostly cloudy;70;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;70;Calm;0;78%

Madera;Clear;78;WNW;7;57%

Mammoth;Cloudy;65;NW;6;35%

Marysville;Clear;75;SE;8;51%

Mather AFB;Mostly clear;72;SE;8;53%

Merced;Clear;79;WNW;6;50%

Merced (airport);Clear;79;WNW;6;50%

Miramar Mcas;Partly cloudy;72;SW;3;75%

Modesto;Clear;77;NNW;8;44%

Moffett Nas;Clear;63;NNW;6;93%

Mojave;Clear;82;WSW;13;36%

Montague;Clear;70;N;14;32%

Monterey Rabr;Cloudy;61;W;3;93%

Mount Shasta;Clear;62;Calm;0;45%

Napa County;Intermittent clouds;63;NNW;10;78%

Needles;Clear;102;WSW;15;25%

North Island;Mostly cloudy;69;WSW;6;86%

Oakland;Mostly cloudy;63;W;9;88%

Oceanside;Mostly cloudy;70;Calm;0;78%

Ontario;Cloudy;71;SW;8;68%

Oroville;Clear;78;SSE;3;46%

Oxnard;Cloudy;67;WNW;8;86%

Palm Springs;Clear;91;NW;12;35%

Palmdale;Clear;80;SSW;13;48%

Paso Robles;Clear;70;SW;3;50%

Point Mugu;Cloudy;68;W;7;83%

Porterville;Clear;82;S;5;45%

Ramona;Clear;66;WNW;6;83%

Redding;Clear;78;NE;3;34%

Riverside;Clear;71;W;7;65%

Riverside March;Clear;72;WNW;6;56%

Sacramento;Clear;72;SSW;8;51%

Sacramento International;Clear;74;SE;13;47%

Salinas;Cloudy;61;NNW;5;93%

San Bernardino;Clear;76;WSW;6;47%

San Carlos;Clear;64;NW;6;82%

San Diego;Mostly cloudy;69;WSW;6;86%

San Diego Brown;Cloudy;68;W;5;87%

San Diego Montgomery;Mostly cloudy;70;W;6;81%

San Francisco;Cloudy;62;WSW;9;87%

San Jose;Clear;67;WNW;6;78%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;62;NW;3;93%

San Nicolas Island;Fog;62;W;6;100%

Sandberg;Clear;69;SW;3;67%

Santa Ana;Cloudy;70;W;5;81%

Santa Barbara;Cloudy;65;W;8;90%

Santa Maria;Cloudy;63;NW;5;93%

Santa Monica;Cloudy;68;WSW;6;87%

Santa Rosa;Clear;58;SSE;3;93%

Santa Ynez;Clear;63;WSW;5;87%

Santee;Clear;70;WNW;6;82%

South Lake Tahoe;Clear;57;Calm;0;71%

Stockton;Clear;75;NNW;8;53%

Thermal;Clear;93;NW;14;32%

Truckee-Tahoe;Clear;55;Calm;0;71%

Twentynine Palms;Mostly cloudy;85;WNW;7;42%

Ukiah;Clear;70;S;8;32%

Vacaville;Clear;79;SSW;10;32%

Van Nuys;Clear;70;E;3;67%

Vandenberg AFB;Fog;59;Calm;0;100%

Victorville;Cloudy;74;SW;10;58%

Visalia;Clear;81;WSW;8;57%

Watsonville;Cloudy;59;W;6;100%

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