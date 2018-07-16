CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, July 15, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;61;E;5;89%

Arcata;Cloudy;59;N;3;92%

Auburn;Clear;81;ESE;5;38%

Avalon;Intermittent clouds;68;WSW;6;91%

Bakersfield;Clear;91;NNW;5;36%

Beale AFB;Clear;81;SSE;8;47%

Big Bear City;Clear;61;Calm;0;54%

Bishop;Mostly cloudy;91;N;16;20%

Blue Canyon;Clear;69;Calm;0;56%

Blythe;Partly cloudy;97;S;11;29%

Burbank;Clear;75;ESE;9;71%

Camarillo;Clear;69;WSW;5;75%

Camp Pendleton;Cloudy;70;SSE;5;78%

Campo;Cloudy;73;S;5;50%

Carlsbad;Mostly cloudy;70;S;5;78%

Chico;Clear;90;SE;7;31%

China Lake;Clear;95;SW;9;19%

Chino;Partly cloudy;75;SSE;10;65%

Concord;Clear;69;SSW;13;48%

Corona;Clear;71;W;6;75%

Crescent City;Fog;55;S;7;96%

Daggett-Barstow;Clear;96;WSW;14;19%

Edwards AFB;Clear;85;WSW;18;35%

El Centro;Cloudy;94;SE;7;36%

Eureka;Cloudy;58;N;3;95%

Fairfield;Clear;64;SW;21;66%

Fresno;Clear;90;NW;13;29%

Fullerton;Clear;72;S;5;75%

Hanford;Clear;89;NW;12;38%

Hawthorne;Clear;72;WNW;5;78%

Hayward;Clear;61;NW;7;77%

Imperial;Cloudy;94;SE;7;36%

Imperial Beach;Cloudy;69;SW;4;81%

Lancaster;Clear;82;SW;15;40%

Lemoore Nas;Clear;87;NW;15;38%

Lincoln;Clear;75;S;6;46%

Livermore;Clear;66;WNW;8;60%

Lompoc;Cloudy;57;W;6;93%

Long Beach;Partly cloudy;70;N;5;83%

Los Alamitos;Partly cloudy;70;N;5;83%

Los Angeles;Clear;70;Calm;0;81%

Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;81%

Madera;Clear;81;WNW;6;52%

Mammoth;Partly cloudy;67;S;5;57%

Marysville;Clear;81;SSE;13;45%

Mather AFB;Mostly cloudy;74;SSE;9;53%

Merced;Clear;82;NNW;12;45%

Merced (airport);Clear;82;NNW;12;45%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;70;SSW;5;70%

Modesto;Clear;82;NNW;12;27%

Moffett Nas;Clear;61;NNW;7;89%

Mojave;Clear;88;WNW;16;28%

Montague;Clear;74;SW;3;47%

Monterey Rabr;Cloudy;60;W;3;83%

Mount Shasta;Clear;60;Calm;0;86%

Napa County;Mostly cloudy;60;WSW;11;83%

Needles;Clear;99;E;6;31%

North Island;Mostly cloudy;67;S;6;81%

Oakland;Mostly cloudy;61;WNW;10;83%

Oceanside;Mostly cloudy;70;S;5;78%

Ontario;Partly cloudy;75;SSE;10;65%

Oroville;Clear;87;SE;8;39%

Oxnard;Clear;66;SSW;8;86%

Palm Springs;Clear;99;NW;10;21%

Palmdale;Clear;84;SW;15;34%

Paso Robles;Clear;68;S;5;60%

Point Mugu;Clear;67;W;5;81%

Porterville;Mostly cloudy;86;WNW;5;52%

Ramona;Clear;69;WNW;5;72%

Redding;Clear;92;W;5;31%

Riverside;Clear;74;W;6;66%

Riverside March;Clear;77;WNW;5;46%

Sacramento;Clear;70;S;8;56%

Sacramento International;Clear;73;SSE;10;49%

Salinas;Mostly cloudy;60;NNW;9;83%

San Bernardino;Clear;78;WSW;6;46%

San Carlos;Clear;63;NNE;3;77%

San Diego;Mostly cloudy;67;S;6;81%

San Diego Brown;Clear;66;Calm;0;86%

San Diego Montgomery;Partly cloudy;67;SSE;3;81%

San Francisco;Mostly cloudy;59;WNW;11;88%

San Jose;Clear;65;WNW;8;75%

San Luis Obispo;Clear;59;NW;12;83%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;61;WNW;21;100%

Sandberg;Clear;72;SW;10;59%

Santa Ana;Intermittent clouds;72;SSW;7;77%

Santa Barbara;Clear;68;SE;3;81%

Santa Maria;Clear;60;WNW;5;86%

Santa Monica;Clear;69;WSW;6;78%

Santa Rosa;Cloudy;58;WNW;9;87%

Santa Ynez;Clear;59;WSW;6;82%

Santee;Cloudy;68;SSW;3;77%

South Lake Tahoe;Mostly cloudy;62;Calm;0;74%

Stockton;Clear;76;WNW;7;46%

Thermal;Clear;96;NW;3;43%

Truckee-Tahoe;Clear;61;Calm;0;63%

Twentynine Palms;Partly cloudy;93;SW;14;30%

Ukiah;Clear;75;Calm;0;35%

Vacaville;Clear;76;S;6;38%

Van Nuys;Clear;75;SE;9;63%

Vandenberg AFB;Mostly cloudy;55;N;5;93%

Victorville;Intermittent clouds;79;SW;12;36%

Visalia;Clear;85;WNW;8;50%

Watsonville;Mostly cloudy;57;ESE;5;100%

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