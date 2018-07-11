CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Tuesday, July 10, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;69;Calm;0;29%

Arcata;Cloudy;58;WSW;5;100%

Auburn;Clear;75;E;7;38%

Avalon;Clear;73;E;3;56%

Bakersfield;Clear;89;N;3;23%

Beale AFB;Clear;79;SE;6;47%

Big Bear City;Cloudy;59;Calm;0;76%

Bishop;Partly cloudy;88;E;20;23%

Blue Canyon;Clear;66;NE;3;41%

Blythe;Intermittent clouds;89;SSW;9;47%

Burbank;Clear;77;SSE;8;50%

Camarillo;Clear;73;Calm;0;75%

Camp Pendleton;Cloudy;71;SW;3;86%

Campo;Mostly cloudy;71;Calm;0;60%

Carlsbad;Mostly cloudy;70;Calm;0;87%

Chico;Clear;84;ENE;3;18%

China Lake;Mostly clear;93;SSW;7;16%

Chino;Partly cloudy;76;S;9;57%

Concord;Clear;67;S;15;60%

Corona;Clear;76;WNW;6;57%

Crescent City;Clear;59;S;9;83%

Daggett-Barstow;Cloudy;93;W;9;32%

Edwards AFB;Partly cloudy;83;SW;13;38%

El Centro;Partly cloudy;95;SSE;6;36%

Eureka;Cloudy;57;WNW;6;98%

Fairfield;Clear;69;SW;23;53%

Fresno;Clear;90;NW;10;24%

Fullerton;Clear;74;S;5;70%

Hanford;Clear;86;NNW;6;30%

Hawthorne;Clear;74;W;5;76%

Hayward;Clear;62;WSW;7;74%

Imperial;Partly cloudy;95;SSE;6;36%

Imperial Beach;Cloudy;70;WSW;6;87%

Lancaster;Clear;80;SW;12;44%

Lemoore Nas;Mostly clear;84;NNW;10;32%

Lincoln;Clear;75;SSE;7;40%

Livermore;Clear;63;WNW;7;67%

Lompoc;Clear;60;Calm;0;77%

Long Beach;Clear;73;SSE;7;80%

Los Alamitos;Clear;73;SSE;7;80%

Los Angeles;Clear;73;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Clear;73;Calm;0;78%

Madera;Clear;81;WNW;9;43%

Mammoth;Cloudy;68;NNW;10;47%

Marysville;Clear;78;SSE;6;49%

Mather AFB;Clear;70;SE;6;49%

Merced;Clear;82;N;9;31%

Merced (airport);Clear;82;N;9;31%

Miramar Mcas;Mostly clear;73;Calm;0;73%

Modesto;Clear;80;NW;13;22%

Moffett Nas;Clear;65;N;8;67%

Mojave;Cloudy;84;WNW;20;21%

Montague;Clear;73;N;10;37%

Monterey Rabr;Partly cloudy;60;SSW;7;80%

Mount Shasta;Clear;71;N;6;36%

Napa County;Partly cloudy;63;SW;12;76%

Needles;Clear;92;SE;7;40%

North Island;Cloudy;71;SW;5;83%

Oakland;Intermittent clouds;61;W;11;82%

Oceanside;Mostly cloudy;70;Calm;0;87%

Ontario;Partly cloudy;76;S;9;57%

Oroville;Clear;82;E;5;42%

Oxnard;Clear;71;WNW;3;75%

Palm Springs;Clear;95;WNW;7;35%

Palmdale;Clear;83;SW;12;39%

Paso Robles;Clear;77;NW;18;34%

Point Mugu;Mostly clear;71;Calm;0;80%

Porterville;Mostly clear;81;SSE;7;46%

Ramona;Clear;72;WNW;3;63%

Redding;Clear;85;Calm;0;25%

Riverside;Clear;79;W;3;41%

Riverside March;Clear;77;WNW;6;38%

Sacramento;Clear;73;SSW;9;47%

Sacramento International;Clear;74;S;10;47%

Salinas;Clear;61;NW;10;77%

San Bernardino;Clear;82;W;6;33%

San Carlos;Clear;63;WNW;8;72%

San Diego;Cloudy;71;SW;5;83%

San Diego Brown;Partly cloudy;69;WNW;3;89%

San Diego Montgomery;Mostly cloudy;71;Calm;0;83%

San Francisco;Intermittent clouds;60;NW;12;82%

San Jose;Clear;67;NW;9;65%

San Luis Obispo;Clear;64;ESE;6;67%

San Nicolas Island;Clear;67;S;5;97%

Sandberg;Clear;76;NW;18;25%

Santa Ana;Partly cloudy;75;SW;6;73%

Santa Barbara;Clear;66;Calm;0;83%

Santa Maria;Clear;62;NW;3;72%

Santa Monica;Clear;71;SW;3;83%

Santa Rosa;Clear;64;S;7;67%

Santa Ynez;Clear;63;WSW;6;63%

Santee;Cloudy;72;SW;3;77%

South Lake Tahoe;Clear;60;Calm;0;55%

Stockton;Clear;76;W;15;32%

Thermal;Clear;89;SSE;3;49%

Truckee-Tahoe;Clear;54;ESE;3;54%

Twentynine Palms;Intermittent clouds;87;S;9;46%

Ukiah;Clear;72;Calm;0;43%

Vacaville;Clear;78;SW;9;38%

Van Nuys;Clear;78;E;6;44%

Vandenberg AFB;Clear;56;Calm;0;83%

Victorville;Intermittent clouds;78;SW;11;49%

Visalia;Clear;84;WNW;3;40%

Watsonville;Clear;59;E;7;86%

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