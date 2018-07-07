CA Current Conditions as of 05:00 AM PDT Saturday, July 7, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;44;Calm;0;82%

Arcata;Cloudy;51;NW;2;100%

Auburn;Clear;68;E;3;45%

Avalon;Clear;91;N;10;17%

Bakersfield;Clear;77;Calm;0;51%

Beale AFB;Clear;66;E;6;54%

Big Bear City;Clear;55;Calm;0;47%

Bishop;Clear;67;NW;9;25%

Blue Canyon;Clear;66;E;3;36%

Blythe;Partly cloudy;91;NNW;6;31%

Burbank;Clear;84;Calm;0;40%

Camarillo;Clear;71;Calm;0;60%

Camp Pendleton;Clear;71;Calm;0;75%

Campo;Partly cloudy;76;NNE;3;42%

Carlsbad;Clear;69;WNW;3;83%

Chico;Clear;63;WNW;6;39%

China Lake;Clear;88;SSW;10;18%

Chino;Mostly clear;84;ESE;2;37%

Concord;Clear;65;Calm;0;67%

Corona;Mostly clear;83;N;2;33%

Crescent City;Clear;54;NNE;3;92%

Daggett-Barstow;Clear;83;W;12;22%

Edwards AFB;Mostly clear;76;S;6;29%

El Centro;Partly cloudy;89;E;7;40%

Eureka;Cloudy;51;NW;5;100%

Fairfield;Clear;65;SSW;7;64%

Fresno;Intermittent clouds;76;NW;9;41%

Fullerton;Clear;77;Calm;0;57%

Hanford;Clear;72;NW;6;49%

Hawthorne;Clear;75;E;5;70%

Hayward;Clear;64;Calm;0;74%

Imperial;Partly cloudy;89;E;7;40%

Imperial Beach;Hazy moonlight;69;SW;6;80%

Lancaster;Clear;76;N;6;30%

Lemoore Nas;Clear;71;N;6;47%

Lincoln;Clear;59;E;6;76%

Livermore;Clear;67;Calm;0;56%

Lompoc;Clear;58;Calm;0;83%

Long Beach;Clear;74;S;3;70%

Los Alamitos;Clear;74;S;3;70%

Los Angeles;Clear;79;ESE;3;53%

Los Angeles Downtown;Clear;79;ESE;3;53%

Madera;Clear;70;WNW;7;50%

Mammoth;Cloudy;51;NNE;4;59%

Marysville;Clear;66;E;3;62%

Mather AFB;Clear;61;Calm;0;72%

Merced;Clear;72;NNW;9;45%

Merced (airport);Clear;72;NNW;9;45%

Miramar Mcas;Clear;74;W;3;59%

Modesto;Clear;72;N;8;47%

Moffett Nas;Clear;65;WNW;5;75%

Mojave;Clear;81;Calm;0;25%

Montague;Mostly cloudy;55;NNE;3;48%

Monterey Rabr;Clear;57;Calm;0;83%

Mount Shasta;Cloudy;49;ENE;3;65%

Napa County;Partly cloudy;55;N;6;91%

Needles;Partly cloudy;97;Calm;0;31%

North Island;Clear;69;S;3;78%

Oakland;Mostly clear;59;NW;6;89%

Oceanside;Clear;69;WNW;3;83%

Ontario;Mostly clear;84;ESE;2;37%

Oroville;Clear;70;NNE;3;50%

Oxnard;Clear;70;W;3;72%

Palm Springs;Clear;99;NW;5;18%

Palmdale;Clear;74;SE;6;25%

Paso Robles;Clear;69;NW;3;44%

Point Mugu;Hazy moonlight;67;W;6;72%

Porterville;Clear;69;SE;6;67%

Ramona;Clear;79;Calm;0;34%

Redding;Clear;64;Calm;0;57%

Riverside;Clear;83;Calm;0;28%

Riverside March;Clear;78;Calm;0;24%

Sacramento;Clear;63;Calm;0;77%

Sacramento International;Mostly clear;68;SSE;3;65%

Salinas;Clear;59;NNW;7;83%

San Bernardino;Clear;83;Calm;0;25%

San Carlos;Clear;63;NW;3;72%

San Diego;Clear;69;S;3;78%

San Diego Brown;Clear;72;Calm;3;73%

San Diego Montgomery;Clear;75;Calm;0;61%

San Francisco;Mostly clear;59;NW;7;88%

San Jose;Clear;65;Calm;0;75%

San Luis Obispo;Clear;73;WNW;14;43%

San Nicolas Island;Clear;81;WNW;14;12%

Sandberg;Clear;77;NNW;16;31%

Santa Ana;Mostly clear;76;N;1;64%

Santa Barbara;Clear;68;SE;3;81%

Santa Maria;Clear;61;N;3;80%

Santa Monica;Clear;77;NE;3;59%

Santa Rosa;Clear;54;Calm;0;92%

Santa Ynez;Clear;61;Calm;0;72%

Santee;Clear;77;Calm;0;57%

South Lake Tahoe;Clear;49;Calm;0;63%

Stockton;Clear;69;N;7;56%

Thermal;Clear;94;N;3;29%

Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;75%

Twentynine Palms;Mostly clear;86;WNW;7;25%

Ukiah;Clear;55;Calm;0;66%

Vacaville;Clear;61;Calm;0;66%

Van Nuys;Clear;87;S;3;22%

Vandenberg AFB;Mostly clear;57;Calm;0;83%

Victorville;Mostly clear;74;S;5;25%

Visalia;Clear;69;W;3;67%

Watsonville;Clear;58;Calm;0;90%

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