CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 05:00 AM PDT Saturday, July 7, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;44;Calm;0;82%
Arcata;Cloudy;51;NW;2;100%
Auburn;Clear;68;E;3;45%
Avalon;Clear;91;N;10;17%
Bakersfield;Clear;77;Calm;0;51%
Beale AFB;Clear;66;E;6;54%
Big Bear City;Clear;55;Calm;0;47%
Bishop;Clear;67;NW;9;25%
Blue Canyon;Clear;66;E;3;36%
Blythe;Partly cloudy;91;NNW;6;31%
Burbank;Clear;84;Calm;0;40%
Camarillo;Clear;71;Calm;0;60%
Camp Pendleton;Clear;71;Calm;0;75%
Campo;Partly cloudy;76;NNE;3;42%
Carlsbad;Clear;69;WNW;3;83%
Chico;Clear;63;WNW;6;39%
China Lake;Clear;88;SSW;10;18%
Chino;Mostly clear;84;ESE;2;37%
Concord;Clear;65;Calm;0;67%
Corona;Mostly clear;83;N;2;33%
Crescent City;Clear;54;NNE;3;92%
Daggett-Barstow;Clear;83;W;12;22%
Edwards AFB;Mostly clear;76;S;6;29%
El Centro;Partly cloudy;89;E;7;40%
Eureka;Cloudy;51;NW;5;100%
Fairfield;Clear;65;SSW;7;64%
Fresno;Intermittent clouds;76;NW;9;41%
Fullerton;Clear;77;Calm;0;57%
Hanford;Clear;72;NW;6;49%
Hawthorne;Clear;75;E;5;70%
Hayward;Clear;64;Calm;0;74%
Imperial;Partly cloudy;89;E;7;40%
Imperial Beach;Hazy moonlight;69;SW;6;80%
Lancaster;Clear;76;N;6;30%
Lemoore Nas;Clear;71;N;6;47%
Lincoln;Clear;59;E;6;76%
Livermore;Clear;67;Calm;0;56%
Lompoc;Clear;58;Calm;0;83%
Long Beach;Clear;74;S;3;70%
Los Alamitos;Clear;74;S;3;70%
Los Angeles;Clear;79;ESE;3;53%
Los Angeles Downtown;Clear;79;ESE;3;53%
Madera;Clear;70;WNW;7;50%
Mammoth;Cloudy;51;NNE;4;59%
Marysville;Clear;66;E;3;62%
Mather AFB;Clear;61;Calm;0;72%
Merced;Clear;72;NNW;9;45%
Merced (airport);Clear;72;NNW;9;45%
Miramar Mcas;Clear;74;W;3;59%
Modesto;Clear;72;N;8;47%
Moffett Nas;Clear;65;WNW;5;75%
Mojave;Clear;81;Calm;0;25%
Montague;Mostly cloudy;55;NNE;3;48%
Monterey Rabr;Clear;57;Calm;0;83%
Mount Shasta;Cloudy;49;ENE;3;65%
Napa County;Partly cloudy;55;N;6;91%
Needles;Partly cloudy;97;Calm;0;31%
North Island;Clear;69;S;3;78%
Oakland;Mostly clear;59;NW;6;89%
Oceanside;Clear;69;WNW;3;83%
Ontario;Mostly clear;84;ESE;2;37%
Oroville;Clear;70;NNE;3;50%
Oxnard;Clear;70;W;3;72%
Palm Springs;Clear;99;NW;5;18%
Palmdale;Clear;74;SE;6;25%
Paso Robles;Clear;69;NW;3;44%
Point Mugu;Hazy moonlight;67;W;6;72%
Porterville;Clear;69;SE;6;67%
Ramona;Clear;79;Calm;0;34%
Redding;Clear;64;Calm;0;57%
Riverside;Clear;83;Calm;0;28%
Riverside March;Clear;78;Calm;0;24%
Sacramento;Clear;63;Calm;0;77%
Sacramento International;Mostly clear;68;SSE;3;65%
Salinas;Clear;59;NNW;7;83%
San Bernardino;Clear;83;Calm;0;25%
San Carlos;Clear;63;NW;3;72%
San Diego;Clear;69;S;3;78%
San Diego Brown;Clear;72;Calm;3;73%
San Diego Montgomery;Clear;75;Calm;0;61%
San Francisco;Mostly clear;59;NW;7;88%
San Jose;Clear;65;Calm;0;75%
San Luis Obispo;Clear;73;WNW;14;43%
San Nicolas Island;Clear;81;WNW;14;12%
Sandberg;Clear;77;NNW;16;31%
Santa Ana;Mostly clear;76;N;1;64%
Santa Barbara;Clear;68;SE;3;81%
Santa Maria;Clear;61;N;3;80%
Santa Monica;Clear;77;NE;3;59%
Santa Rosa;Clear;54;Calm;0;92%
Santa Ynez;Clear;61;Calm;0;72%
Santee;Clear;77;Calm;0;57%
South Lake Tahoe;Clear;49;Calm;0;63%
Stockton;Clear;69;N;7;56%
Thermal;Clear;94;N;3;29%
Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;75%
Twentynine Palms;Mostly clear;86;WNW;7;25%
Ukiah;Clear;55;Calm;0;66%
Vacaville;Clear;61;Calm;0;66%
Van Nuys;Clear;87;S;3;22%
Vandenberg AFB;Mostly clear;57;Calm;0;83%
Victorville;Mostly clear;74;S;5;25%
Visalia;Clear;69;W;3;67%
Watsonville;Clear;58;Calm;0;90%
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