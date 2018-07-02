CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, July 1, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;73;W;10;36%

Arcata;Mostly clear;56;NW;6;84%

Auburn;Clear;77;E;7;50%

Avalon;Fog;57;SW;9;100%

Bakersfield;Clear;85;NNW;10;35%

Beale AFB;Clear;76;S;9;57%

Big Bear City;Clear;55;Calm;0;35%

Bishop;Clear;84;N;8;19%

Blue Canyon;Clear;72;Calm;0;37%

Blythe;Clear;91;SW;10;16%

Burbank;Clear;66;ESE;7;81%

Camarillo;Cloudy;66;WSW;5;74%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;65;Calm;0;80%

Campo;Cloudy;62;Calm;0;59%

Carlsbad;Mostly cloudy;65;WNW;3;77%

Chico;Clear;86;ESE;6;28%

China Lake;Clear;92;WSW;6;17%

Chino;Cloudy;67;SW;11;75%

Concord;Clear;61;W;16;80%

Corona;Clear;69;W;10;67%

Crescent City;Clear;54;N;17;80%

Daggett-Barstow;Clear;91;WNW;14;16%

Edwards AFB;Clear;81;SSW;12;23%

El Centro;Cloudy;88;W;5;26%

Eureka;Mostly clear;56;NW;9;82%

Fairfield;Clear;61;SW;29;80%

Fresno;Clear;88;WNW;15;38%

Fullerton;Clear;68;N;5;72%

Hanford;Clear;88;NW;12;39%

Hawthorne;Cloudy;67;W;8;81%

Hayward;Clear;60;NNW;12;80%

Imperial;Cloudy;88;W;5;26%

Imperial Beach;Clear;65;WNW;3;75%

Lancaster;Clear;78;SW;15;30%

Lemoore Nas;Clear;84;NW;9;45%

Lincoln;Clear;72;SSE;15;56%

Livermore;Clear;63;WNW;10;72%

Lompoc;Mostly cloudy;61;W;5;82%

Long Beach;Clear;67;WNW;7;78%

Los Alamitos;Clear;67;WNW;7;78%

Los Angeles;Mostly cloudy;66;WSW;3;83%

Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;66;WSW;3;83%

Madera;Clear;78;WNW;9;53%

Mammoth;Clear;66;NNW;12;45%

Marysville;Clear;76;SSE;13;57%

Mather AFB;Cloudy;71;SE;10;60%

Merced;Clear;78;NNW;7;51%

Merced (airport);Clear;78;NNW;7;51%

Miramar Mcas;Partly cloudy;65;WNW;5;75%

Modesto;Clear;76;NNE;8;48%

Moffett Nas;Clear;63;N;7;83%

Mojave;Clear;86;WNW;28;24%

Montague;Clear;71;NNE;12;19%

Monterey Rabr;Cloudy;59;W;3;89%

Mount Shasta;Clear;70;N;6;29%

Napa County;Mostly cloudy;59;W;12;89%

Needles;Clear;99;WSW;14;9%

North Island;Partly cloudy;65;NW;6;75%

Oakland;Intermittent clouds;60;WSW;10;90%

Oceanside;Mostly cloudy;65;WNW;3;77%

Ontario;Cloudy;67;SW;11;75%

Oroville;Clear;85;SSE;10;47%

Oxnard;Cloudy;65;W;9;84%

Palm Springs;Clear;92;NW;16;21%

Palmdale;Clear;80;SW;20;27%

Paso Robles;Clear;67;W;7;62%

Point Mugu;Cloudy;65;W;7;80%

Porterville;Clear;87;Calm;0;42%

Ramona;Clear;61;WNW;6;72%

Redding;Clear;95;NE;3;16%

Riverside;Clear;71;W;8;54%

Riverside March;Clear;70;WNW;3;41%

Sacramento;Clear;65;N;5;72%

Sacramento International;Mostly cloudy;70;SE;15;59%

Salinas;Cloudy;60;NNW;8;86%

San Bernardino;Clear;74;WSW;5;44%

San Carlos;Clear;63;W;5;77%

San Diego;Partly cloudy;65;NW;6;75%

San Diego Brown;Clear;62;Calm;0;83%

San Diego Montgomery;Clear;64;WNW;6;77%

San Francisco;Intermittent clouds;59;SW;10;92%

San Jose;Partly cloudy;66;WNW;5;74%

San Luis Obispo;Clear;60;SSW;9;83%

San Nicolas Island;Partly cloudy;58;W;7;94%

Sandberg;Clear;74;WNW;8;39%

Santa Ana;Cloudy;65;SW;7;88%

Santa Barbara;Partly cloudy;62;W;7;86%

Santa Maria;Partly cloudy;61;NW;6;86%

Santa Monica;Cloudy;66;SW;7;83%

Santa Rosa;Cloudy;57;S;6;89%

Santa Ynez;Clear;61;Calm;0;77%

Santee;Clear;64;WNW;6;77%

South Lake Tahoe;Clear;61;Calm;0;53%

Stockton;Clear;70;NNW;8;60%

Thermal;Clear;91;NNW;7;25%

Truckee-Tahoe;Clear;55;SSE;6;58%

Twentynine Palms;Cloudy;88;SW;12;21%

Ukiah;Clear;71;S;6;52%

Vacaville;Cloudy;73;SSW;10;47%

Van Nuys;Clear;70;SE;6;54%

Vandenberg AFB;Cloudy;59;N;5;91%

Victorville;Cloudy;74;SSW;13;40%

Visalia;Clear;84;NW;9;47%

Watsonville;Cloudy;58;WSW;6;90%

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