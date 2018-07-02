CA Current Conditions
Published 2:03 am, Monday, July 2, 2018
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, July 1, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;73;W;10;36%
Arcata;Mostly clear;56;NW;6;84%
Auburn;Clear;77;E;7;50%
Avalon;Fog;57;SW;9;100%
Bakersfield;Clear;85;NNW;10;35%
Beale AFB;Clear;76;S;9;57%
Big Bear City;Clear;55;Calm;0;35%
Bishop;Clear;84;N;8;19%
Blue Canyon;Clear;72;Calm;0;37%
Blythe;Clear;91;SW;10;16%
Burbank;Clear;66;ESE;7;81%
Camarillo;Cloudy;66;WSW;5;74%
Camp Pendleton;Mostly cloudy;65;Calm;0;80%
Campo;Cloudy;62;Calm;0;59%
Carlsbad;Mostly cloudy;65;WNW;3;77%
Chico;Clear;86;ESE;6;28%
China Lake;Clear;92;WSW;6;17%
Chino;Cloudy;67;SW;11;75%
Concord;Clear;61;W;16;80%
Corona;Clear;69;W;10;67%
Crescent City;Clear;54;N;17;80%
Daggett-Barstow;Clear;91;WNW;14;16%
Edwards AFB;Clear;81;SSW;12;23%
El Centro;Cloudy;88;W;5;26%
Eureka;Mostly clear;56;NW;9;82%
Fairfield;Clear;61;SW;29;80%
Fresno;Clear;88;WNW;15;38%
Fullerton;Clear;68;N;5;72%
Hanford;Clear;88;NW;12;39%
Hawthorne;Cloudy;67;W;8;81%
Hayward;Clear;60;NNW;12;80%
Imperial;Cloudy;88;W;5;26%
Imperial Beach;Clear;65;WNW;3;75%
Lancaster;Clear;78;SW;15;30%
Lemoore Nas;Clear;84;NW;9;45%
Lincoln;Clear;72;SSE;15;56%
Livermore;Clear;63;WNW;10;72%
Lompoc;Mostly cloudy;61;W;5;82%
Long Beach;Clear;67;WNW;7;78%
Los Alamitos;Clear;67;WNW;7;78%
Los Angeles;Mostly cloudy;66;WSW;3;83%
Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;66;WSW;3;83%
Madera;Clear;78;WNW;9;53%
Mammoth;Clear;66;NNW;12;45%
Marysville;Clear;76;SSE;13;57%
Mather AFB;Cloudy;71;SE;10;60%
Merced;Clear;78;NNW;7;51%
Merced (airport);Clear;78;NNW;7;51%
Miramar Mcas;Partly cloudy;65;WNW;5;75%
Modesto;Clear;76;NNE;8;48%
Moffett Nas;Clear;63;N;7;83%
Mojave;Clear;86;WNW;28;24%
Montague;Clear;71;NNE;12;19%
Monterey Rabr;Cloudy;59;W;3;89%
Mount Shasta;Clear;70;N;6;29%
Napa County;Mostly cloudy;59;W;12;89%
Needles;Clear;99;WSW;14;9%
North Island;Partly cloudy;65;NW;6;75%
Oakland;Intermittent clouds;60;WSW;10;90%
Oceanside;Mostly cloudy;65;WNW;3;77%
Ontario;Cloudy;67;SW;11;75%
Oroville;Clear;85;SSE;10;47%
Oxnard;Cloudy;65;W;9;84%
Palm Springs;Clear;92;NW;16;21%
Palmdale;Clear;80;SW;20;27%
Paso Robles;Clear;67;W;7;62%
Point Mugu;Cloudy;65;W;7;80%
Porterville;Clear;87;Calm;0;42%
Ramona;Clear;61;WNW;6;72%
Redding;Clear;95;NE;3;16%
Riverside;Clear;71;W;8;54%
Riverside March;Clear;70;WNW;3;41%
Sacramento;Clear;65;N;5;72%
Sacramento International;Mostly cloudy;70;SE;15;59%
Salinas;Cloudy;60;NNW;8;86%
San Bernardino;Clear;74;WSW;5;44%
San Carlos;Clear;63;W;5;77%
San Diego;Partly cloudy;65;NW;6;75%
San Diego Brown;Clear;62;Calm;0;83%
San Diego Montgomery;Clear;64;WNW;6;77%
San Francisco;Intermittent clouds;59;SW;10;92%
San Jose;Partly cloudy;66;WNW;5;74%
San Luis Obispo;Clear;60;SSW;9;83%
San Nicolas Island;Partly cloudy;58;W;7;94%
Sandberg;Clear;74;WNW;8;39%
Santa Ana;Cloudy;65;SW;7;88%
Santa Barbara;Partly cloudy;62;W;7;86%
Santa Maria;Partly cloudy;61;NW;6;86%
Santa Monica;Cloudy;66;SW;7;83%
Santa Rosa;Cloudy;57;S;6;89%
Santa Ynez;Clear;61;Calm;0;77%
Santee;Clear;64;WNW;6;77%
South Lake Tahoe;Clear;61;Calm;0;53%
Stockton;Clear;70;NNW;8;60%
Thermal;Clear;91;NNW;7;25%
Truckee-Tahoe;Clear;55;SSE;6;58%
Twentynine Palms;Cloudy;88;SW;12;21%
Ukiah;Clear;71;S;6;52%
Vacaville;Cloudy;73;SSW;10;47%
Van Nuys;Clear;70;SE;6;54%
Vandenberg AFB;Cloudy;59;N;5;91%
Victorville;Cloudy;74;SSW;13;40%
Visalia;Clear;84;NW;9;47%
Watsonville;Cloudy;58;WSW;6;90%
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