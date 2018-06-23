CA Current Conditions
Updated 1:02 am, Saturday, June 23, 2018
CA Current Conditions as of 10:00 PM PDT Friday, June 22, 2018
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;71;WNW;16;28%
Arcata;Cloudy;60;NW;12;82%
Auburn;Clear;72;Calm;0;37%
Avalon;Clear;64;SSE;5;28%
Bakersfield;Clear;89;NW;5;24%
Beale AFB;Clear;82;SSW;5;58%
Big Bear City;Clear;59;Calm;0;18%
Bishop;Clear;82;N;9;6%
Blue Canyon;Clear;71;Calm;0;30%
Blythe;Mostly clear;100;SSW;13;13%
Burbank;Clear;70;ESE;8;73%
Camarillo;Cloudy;63;N;3;77%
Camp Pendleton;Cloudy;66;Calm;0;86%
Campo;Cloudy;69;Calm;0;58%
Carlsbad;Cloudy;66;WSW;5;83%
Chico;Clear;88;E;3;23%
China Lake;Clear;94;SSW;9;9%
Chino;Mostly clear;72;W;11;69%
Concord;Clear;86;WSW;5;21%
Corona;Clear;71;WNW;8;70%
Crescent City;Clear;55;N;20;83%
Daggett-Barstow;Clear;98;WSW;20;12%
Edwards AFB;Clear;87;SW;9;17%
El Centro;Cloudy;98;SSE;9;18%
Eureka;Cloudy;58;NW;12;85%
Fairfield;Clear;80;SW;15;33%
Fresno;Clear;91;WNW;8;22%
Fullerton;Clear;69;N;3;75%
Hanford;Clear;89;NW;8;28%
Hawthorne;Cloudy;64;WNW;6;86%
Hayward;Clear;65;NW;7;65%
Imperial;Cloudy;98;SSE;9;18%
Imperial Beach;Cloudy;64;WSW;3;80%
Lancaster;Clear;84;W;22;16%
Lemoore Nas;Clear;84;WNW;8;28%
Lincoln;Clear;73;ENE;3;52%
Livermore;Clear;82;WSW;3;24%
Lompoc;Cloudy;56;W;8;86%
Long Beach;Clear;65;WNW;7;84%
Los Alamitos;Clear;65;WNW;7;84%
Los Angeles;Mostly cloudy;64;Calm;0;86%
Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;64;Calm;0;86%
Madera;Clear;81;NW;5;45%
Mammoth;Cloudy;65;NW;15;35%
Marysville;Clear;86;Calm;0;45%
Mather AFB;Clear;84;SSW;8;32%
Merced;Clear;84;NW;7;30%
Merced (airport);Clear;84;NW;7;30%
Miramar Mcas;Cloudy;67;NW;3;75%
Modesto;Clear;89;NW;9;24%
Moffett Nas;Clear;67;NNW;5;75%
Mojave;Clear;82;WNW;25;22%
Montague;Clear;72;N;18;28%
Monterey Rabr;Clear;59;SW;9;74%
Mount Shasta;Clear;71;N;6;29%
Napa County;Clear;72;WNW;8;53%
Needles;Clear;107;WSW;14;2%
North Island;Cloudy;65;SSW;7;80%
Oakland;Clear;63;NW;11;75%
Oceanside;Cloudy;66;WSW;5;83%
Ontario;Mostly clear;72;W;11;69%
Oroville;Clear;90;S;3;30%
Oxnard;Cloudy;59;Calm;0;89%
Palm Springs;Clear;102;NNW;21;16%
Palmdale;Clear;86;W;7;16%
Paso Robles;Clear;82;NNW;20;22%
Point Mugu;Cloudy;60;W;3;86%
Porterville;Clear;85;NNW;5;35%
Ramona;Clear;63;WNW;5;77%
Redding;Clear;93;N;9;18%
Riverside;Clear;75;W;8;57%
Riverside March;Clear;75;WNW;6;49%
Sacramento;Clear;85;SW;9;31%
Sacramento International;Clear;88;SSW;8;37%
Salinas;Clear;61;N;14;72%
San Bernardino;Clear;79;W;7;47%
San Carlos;Clear;68;NW;5;52%
San Diego;Cloudy;65;SSW;7;80%
San Diego Brown;Cloudy;64;W;3;83%
San Diego Montgomery;Cloudy;65;SW;5;80%
San Francisco;Clear;61;NW;11;72%
San Jose;Clear;73;WNW;6;50%
San Luis Obispo;Clear;55;WNW;8;86%
San Nicolas Island;Cloudy;58;WNW;18;100%
Sandberg;Clear;78;NNW;23;14%
Santa Ana;Cloudy;67;WSW;8;84%
Santa Barbara;Cloudy;60;E;6;89%
Santa Maria;Clear;56;NNW;3;86%
Santa Monica;Cloudy;62;SSW;6;89%
Santa Rosa;Clear;70;SSE;6;54%
Santa Ynez;Clear;57;WSW;6;76%
Santee;Cloudy;66;NW;6;77%
South Lake Tahoe;Clear;61;Calm;0;47%
Stockton;Clear;88;W;12;30%
Thermal;Clear;91;N;5;25%
Truckee-Tahoe;Clear;59;SSE;5;44%
Twentynine Palms;Partly cloudy;94;WSW;14;8%
Ukiah;Clear;81;N;8;23%
Vacaville;Clear;89;WSW;3;22%
Van Nuys;Clear;71;E;7;65%
Vandenberg AFB;Cloudy;54;NNW;6;92%
Victorville;Intermittent clouds;85;WSW;14;25%
Visalia;Clear;85;WNW;6;38%
Watsonville;Clear;57;ESE;5;83%
_____
Copyright 2018 AccuWeather