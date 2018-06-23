CA Current Conditions as of 10:00 PM PDT Friday, June 22, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;71;WNW;16;28%

Arcata;Cloudy;60;NW;12;82%

Auburn;Clear;72;Calm;0;37%

Avalon;Clear;64;SSE;5;28%

Bakersfield;Clear;89;NW;5;24%

Beale AFB;Clear;82;SSW;5;58%

Big Bear City;Clear;59;Calm;0;18%

Bishop;Clear;82;N;9;6%

Blue Canyon;Clear;71;Calm;0;30%

Blythe;Mostly clear;100;SSW;13;13%

Burbank;Clear;70;ESE;8;73%

Camarillo;Cloudy;63;N;3;77%

Camp Pendleton;Cloudy;66;Calm;0;86%

Campo;Cloudy;69;Calm;0;58%

Carlsbad;Cloudy;66;WSW;5;83%

Chico;Clear;88;E;3;23%

China Lake;Clear;94;SSW;9;9%

Chino;Mostly clear;72;W;11;69%

Concord;Clear;86;WSW;5;21%

Corona;Clear;71;WNW;8;70%

Crescent City;Clear;55;N;20;83%

Daggett-Barstow;Clear;98;WSW;20;12%

Edwards AFB;Clear;87;SW;9;17%

El Centro;Cloudy;98;SSE;9;18%

Eureka;Cloudy;58;NW;12;85%

Fairfield;Clear;80;SW;15;33%

Fresno;Clear;91;WNW;8;22%

Fullerton;Clear;69;N;3;75%

Hanford;Clear;89;NW;8;28%

Hawthorne;Cloudy;64;WNW;6;86%

Hayward;Clear;65;NW;7;65%

Imperial;Cloudy;98;SSE;9;18%

Imperial Beach;Cloudy;64;WSW;3;80%

Lancaster;Clear;84;W;22;16%

Lemoore Nas;Clear;84;WNW;8;28%

Lincoln;Clear;73;ENE;3;52%

Livermore;Clear;82;WSW;3;24%

Lompoc;Cloudy;56;W;8;86%

Long Beach;Clear;65;WNW;7;84%

Los Alamitos;Clear;65;WNW;7;84%

Los Angeles;Mostly cloudy;64;Calm;0;86%

Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;64;Calm;0;86%

Madera;Clear;81;NW;5;45%

Mammoth;Cloudy;65;NW;15;35%

Marysville;Clear;86;Calm;0;45%

Mather AFB;Clear;84;SSW;8;32%

Merced;Clear;84;NW;7;30%

Merced (airport);Clear;84;NW;7;30%

Miramar Mcas;Cloudy;67;NW;3;75%

Modesto;Clear;89;NW;9;24%

Moffett Nas;Clear;67;NNW;5;75%

Mojave;Clear;82;WNW;25;22%

Montague;Clear;72;N;18;28%

Monterey Rabr;Clear;59;SW;9;74%

Mount Shasta;Clear;71;N;6;29%

Napa County;Clear;72;WNW;8;53%

Needles;Clear;107;WSW;14;2%

North Island;Cloudy;65;SSW;7;80%

Oakland;Clear;63;NW;11;75%

Oceanside;Cloudy;66;WSW;5;83%

Ontario;Mostly clear;72;W;11;69%

Oroville;Clear;90;S;3;30%

Oxnard;Cloudy;59;Calm;0;89%

Palm Springs;Clear;102;NNW;21;16%

Palmdale;Clear;86;W;7;16%

Paso Robles;Clear;82;NNW;20;22%

Point Mugu;Cloudy;60;W;3;86%

Porterville;Clear;85;NNW;5;35%

Ramona;Clear;63;WNW;5;77%

Redding;Clear;93;N;9;18%

Riverside;Clear;75;W;8;57%

Riverside March;Clear;75;WNW;6;49%

Sacramento;Clear;85;SW;9;31%

Sacramento International;Clear;88;SSW;8;37%

Salinas;Clear;61;N;14;72%

San Bernardino;Clear;79;W;7;47%

San Carlos;Clear;68;NW;5;52%

San Diego;Cloudy;65;SSW;7;80%

San Diego Brown;Cloudy;64;W;3;83%

San Diego Montgomery;Cloudy;65;SW;5;80%

San Francisco;Clear;61;NW;11;72%

San Jose;Clear;73;WNW;6;50%

San Luis Obispo;Clear;55;WNW;8;86%

San Nicolas Island;Cloudy;58;WNW;18;100%

Sandberg;Clear;78;NNW;23;14%

Santa Ana;Cloudy;67;WSW;8;84%

Santa Barbara;Cloudy;60;E;6;89%

Santa Maria;Clear;56;NNW;3;86%

Santa Monica;Cloudy;62;SSW;6;89%

Santa Rosa;Clear;70;SSE;6;54%

Santa Ynez;Clear;57;WSW;6;76%

Santee;Cloudy;66;NW;6;77%

South Lake Tahoe;Clear;61;Calm;0;47%

Stockton;Clear;88;W;12;30%

Thermal;Clear;91;N;5;25%

Truckee-Tahoe;Clear;59;SSE;5;44%

Twentynine Palms;Partly cloudy;94;WSW;14;8%

Ukiah;Clear;81;N;8;23%

Vacaville;Clear;89;WSW;3;22%

Van Nuys;Clear;71;E;7;65%

Vandenberg AFB;Cloudy;54;NNW;6;92%

Victorville;Intermittent clouds;85;WSW;14;25%

Visalia;Clear;85;WNW;6;38%

Watsonville;Clear;57;ESE;5;83%

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