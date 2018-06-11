CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Monday, June 11, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Partly cloudy;50;WSW;9;58%

Arcata;Cloudy;53;N;2;89%

Auburn;Clear;59;Calm;0;33%

Avalon;Clear;69;SSE;3;29%

Bakersfield;Clear;72;NE;3;32%

Beale AFB;Clear;65;Calm;0;24%

Big Bear City;Clear;46;Calm;0;36%

Bishop;Clear;70;WNW;7;16%

Blue Canyon;Clear;56;Calm;0;35%

Blythe;Clear;85;WSW;8;14%

Burbank;Clear;68;ESE;3;59%

Camarillo;Clear;62;Calm;0;69%

Camp Pendleton;Clear;63;Calm;0;83%

Campo;Intermittent clouds;55;NE;5;61%

Carlsbad;Clear;59;Calm;0;86%

Chico;Clear;68;NE;6;20%

China Lake;Clear;75;SSW;12;20%

Chino;Clear;67;NNE;7;62%

Concord;Clear;62;S;9;55%

Corona;Clear;64;Calm;0;67%

Crescent City;Cloudy;55;S;14;74%

Daggett-Barstow;Clear;74;W;16;15%

Edwards AFB;Clear;67;SW;10;20%

El Centro;Partly cloudy;80;WNW;10;22%

Eureka;Cloudy;53;Calm;0;78%

Fairfield;Clear;59;SW;17;61%

Fresno;Clear;69;NW;14;33%

Fullerton;Clear;67;S;3;65%

Hanford;Clear;68;NNW;13;30%

Hawthorne;Clear;66;SSW;3;72%

Hayward;Clear;59;SW;5;66%

Imperial;Partly cloudy;80;WNW;10;22%

Imperial Beach;Flurries;63;SE;3;89%

Lancaster;Clear;66;W;18;24%

Lemoore Nas;Clear;62;WNW;8;33%

Lincoln;Clear;54;Calm;0;62%

Livermore;Clear;55;SW;5;89%

Lompoc;Clear;53;WSW;9;76%

Long Beach;Clear;66;S;5;74%

Los Alamitos;Clear;66;S;5;74%

Los Angeles;Clear;67;Calm;0;65%

Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;65%

Madera;Clear;61;NNW;7;51%

Mammoth;Cloudy;47;W;8;69%

Marysville;Clear;62;ENE;3;53%

Mather AFB;Clear;63;SSW;5;55%

Merced;Clear;64;NNW;6;46%

Merced (airport);Clear;64;NNW;6;46%

Miramar Mcas;Partly cloudy;62;Calm;0;77%

Modesto;Clear;66;N;6;36%

Moffett Nas;Clear;58;N;8;55%

Mojave;Clear;66;NW;15;27%

Montague;Cloudy;58;N;3;53%

Monterey Rabr;Clear;55;SSW;6;71%

Mount Shasta;Clear;49;NE;3;70%

Napa County;Clear;56;WSW;7;72%

Needles;Clear;91;SW;8;7%

North Island;Mostly clear;64;S;5;83%

Oakland;Clear;57;WNW;11;77%

Oceanside;Clear;59;Calm;0;86%

Ontario;Clear;67;NNE;7;62%

Oroville;Clear;68;Calm;0;35%

Oxnard;Clear;62;Calm;0;77%

Palm Springs;Clear;86;NW;17;24%

Palmdale;Clear;67;W;5;17%

Paso Robles;Clear;59;NW;13;47%

Point Mugu;Clear;59;WSW;5;80%

Porterville;Clear;67;Calm;0;44%

Ramona;Clear;60;Calm;0;77%

Redding;Cloudy;70;WNW;5;40%

Riverside;Clear;69;Calm;0;56%

Riverside March;Clear;66;Calm;0;55%

Sacramento;Clear;59;SW;5;69%

Sacramento International;Clear;61;S;5;64%

Salinas;Clear;56;W;12;66%

San Bernardino;Clear;71;Calm;0;48%

San Carlos;Clear;55;NW;13;68%

San Diego;Mostly clear;64;S;5;83%

San Diego Brown;Clear;61;Calm;0;89%

San Diego Montgomery;Clear;64;S;5;83%

San Francisco;Clear;56;WNW;13;75%

San Jose;Clear;59;NNW;12;59%

San Luis Obispo;Clear;57;W;9;61%

San Nicolas Island;Clear;57;WNW;21;86%

Sandberg;Clear;58;NNW;18;31%

Santa Ana;Clear;65;SSW;4;76%

Santa Barbara;Clear;58;Calm;0;86%

Santa Maria;Clear;52;NW;6;80%

Santa Monica;Clear;64;Calm;0;72%

Santa Rosa;Clear;60;NW;9;47%

Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;62%

Santee;Clear;64;Calm;0;82%

South Lake Tahoe;Clear;42;S;5;72%

Stockton;Clear;63;W;13;51%

Thermal;Clear;87;NW;13;26%

Truckee-Tahoe;Clear;41;Calm;0;70%

Twentynine Palms;Mostly clear;77;W;13;16%

Ukiah;Clear;59;N;6;43%

Vacaville;Clear;64;SW;5;72%

Van Nuys;Clear;70;Calm;0;43%

Vandenberg AFB;Hazy moonlight;51;N;12;83%

Victorville;Clear;64;WSW;9;22%

Visalia;Clear;68;NW;8;32%

Watsonville;Clear;53;Calm;0;73%

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