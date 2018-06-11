CA Current Conditions
Updated 3:03 am, Monday, June 11, 2018
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Monday, June 11, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Partly cloudy;50;WSW;9;58%
Arcata;Cloudy;53;N;2;89%
Auburn;Clear;59;Calm;0;33%
Avalon;Clear;69;SSE;3;29%
Bakersfield;Clear;72;NE;3;32%
Beale AFB;Clear;65;Calm;0;24%
Big Bear City;Clear;46;Calm;0;36%
Bishop;Clear;70;WNW;7;16%
Blue Canyon;Clear;56;Calm;0;35%
Blythe;Clear;85;WSW;8;14%
Burbank;Clear;68;ESE;3;59%
Camarillo;Clear;62;Calm;0;69%
Camp Pendleton;Clear;63;Calm;0;83%
Campo;Intermittent clouds;55;NE;5;61%
Carlsbad;Clear;59;Calm;0;86%
Chico;Clear;68;NE;6;20%
China Lake;Clear;75;SSW;12;20%
Chino;Clear;67;NNE;7;62%
Concord;Clear;62;S;9;55%
Corona;Clear;64;Calm;0;67%
Crescent City;Cloudy;55;S;14;74%
Daggett-Barstow;Clear;74;W;16;15%
Edwards AFB;Clear;67;SW;10;20%
El Centro;Partly cloudy;80;WNW;10;22%
Eureka;Cloudy;53;Calm;0;78%
Fairfield;Clear;59;SW;17;61%
Fresno;Clear;69;NW;14;33%
Fullerton;Clear;67;S;3;65%
Hanford;Clear;68;NNW;13;30%
Hawthorne;Clear;66;SSW;3;72%
Hayward;Clear;59;SW;5;66%
Imperial;Partly cloudy;80;WNW;10;22%
Imperial Beach;Flurries;63;SE;3;89%
Lancaster;Clear;66;W;18;24%
Lemoore Nas;Clear;62;WNW;8;33%
Lincoln;Clear;54;Calm;0;62%
Livermore;Clear;55;SW;5;89%
Lompoc;Clear;53;WSW;9;76%
Long Beach;Clear;66;S;5;74%
Los Alamitos;Clear;66;S;5;74%
Los Angeles;Clear;67;Calm;0;65%
Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;65%
Madera;Clear;61;NNW;7;51%
Mammoth;Cloudy;47;W;8;69%
Marysville;Clear;62;ENE;3;53%
Mather AFB;Clear;63;SSW;5;55%
Merced;Clear;64;NNW;6;46%
Merced (airport);Clear;64;NNW;6;46%
Miramar Mcas;Partly cloudy;62;Calm;0;77%
Modesto;Clear;66;N;6;36%
Moffett Nas;Clear;58;N;8;55%
Mojave;Clear;66;NW;15;27%
Montague;Cloudy;58;N;3;53%
Monterey Rabr;Clear;55;SSW;6;71%
Mount Shasta;Clear;49;NE;3;70%
Napa County;Clear;56;WSW;7;72%
Needles;Clear;91;SW;8;7%
North Island;Mostly clear;64;S;5;83%
Oakland;Clear;57;WNW;11;77%
Oceanside;Clear;59;Calm;0;86%
Ontario;Clear;67;NNE;7;62%
Oroville;Clear;68;Calm;0;35%
Oxnard;Clear;62;Calm;0;77%
Palm Springs;Clear;86;NW;17;24%
Palmdale;Clear;67;W;5;17%
Paso Robles;Clear;59;NW;13;47%
Point Mugu;Clear;59;WSW;5;80%
Porterville;Clear;67;Calm;0;44%
Ramona;Clear;60;Calm;0;77%
Redding;Cloudy;70;WNW;5;40%
Riverside;Clear;69;Calm;0;56%
Riverside March;Clear;66;Calm;0;55%
Sacramento;Clear;59;SW;5;69%
Sacramento International;Clear;61;S;5;64%
Salinas;Clear;56;W;12;66%
San Bernardino;Clear;71;Calm;0;48%
San Carlos;Clear;55;NW;13;68%
San Diego;Mostly clear;64;S;5;83%
San Diego Brown;Clear;61;Calm;0;89%
San Diego Montgomery;Clear;64;S;5;83%
San Francisco;Clear;56;WNW;13;75%
San Jose;Clear;59;NNW;12;59%
San Luis Obispo;Clear;57;W;9;61%
San Nicolas Island;Clear;57;WNW;21;86%
Sandberg;Clear;58;NNW;18;31%
Santa Ana;Clear;65;SSW;4;76%
Santa Barbara;Clear;58;Calm;0;86%
Santa Maria;Clear;52;NW;6;80%
Santa Monica;Clear;64;Calm;0;72%
Santa Rosa;Clear;60;NW;9;47%
Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;62%
Santee;Clear;64;Calm;0;82%
South Lake Tahoe;Clear;42;S;5;72%
Stockton;Clear;63;W;13;51%
Thermal;Clear;87;NW;13;26%
Truckee-Tahoe;Clear;41;Calm;0;70%
Twentynine Palms;Mostly clear;77;W;13;16%
Ukiah;Clear;59;N;6;43%
Vacaville;Clear;64;SW;5;72%
Van Nuys;Clear;70;Calm;0;43%
Vandenberg AFB;Hazy moonlight;51;N;12;83%
Victorville;Clear;64;WSW;9;22%
Visalia;Clear;68;NW;8;32%
Watsonville;Clear;53;Calm;0;73%
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