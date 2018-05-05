CA Current Conditions
Published 2:03 am, Saturday, May 5, 2018
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, May 4, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Partly cloudy;57;Calm;0;43%
Arcata;Partly cloudy;53;N;4;83%
Auburn;Clear;63;Calm;0;72%
Avalon;Clear;72;WNW;12;21%
Bakersfield;Clear;77;E;5;38%
Beale AFB;Hazy moonlight;64;E;5;67%
Big Bear City;Clear;39;Calm;0;52%
Bishop;Clear;71;SE;14;16%
Blue Canyon;Clear;57;ENE;3;61%
Blythe;Clear;79;W;6;15%
Burbank;Clear;72;NW;5;35%
Camarillo;Clear;56;Calm;0;86%
Camp Pendleton;Clear;61;NW;3;89%
Campo;Mostly clear;53;ENE;8;39%
Carlsbad;Mostly clear;64;ESE;4;72%
Chico;Clear;70;NE;6;40%
China Lake;Clear;72;SSW;7;21%
Chino;Mostly clear;72;SW;6;40%
Concord;Clear;59;Calm;0;74%
Corona;Clear;69;Calm;6;35%
Crescent City;Clear;50;Calm;0;92%
Daggett-Barstow;Clear;70;Calm;0;27%
Edwards AFB;Intermittent clouds;71;SSW;10;27%
El Centro;Clear;74;SW;3;28%
Eureka;Partly cloudy;53;N;6;82%
Fairfield;Clear;59;SSW;14;59%
Fresno;Mostly clear;73;WNW;8;42%
Fullerton;Clear;68;Calm;0;56%
Hanford;Clear;72;NW;7;43%
Hawthorne;Clear;64;WSW;5;72%
Hayward;Clear;57;W;5;68%
Imperial;Clear;74;SW;3;28%
Imperial Beach;Clear;59;Calm;0;89%
Lancaster;Clear;70;W;13;36%
Lemoore Nas;Clear;71;NNW;9;40%
Lincoln;Clear;64;SE;3;67%
Livermore;Clear;60;WNW;5;69%
Lompoc;Cloudy;54;W;6;93%
Long Beach;Clear;67;Calm;0;60%
Los Alamitos;Clear;67;Calm;0;60%
Los Angeles;Clear;65;Calm;0;67%
Los Angeles Downtown;Clear;65;Calm;0;67%
Madera;Clear;62;W;6;69%
Mammoth;Partly cloudy;57;NW;7;49%
Marysville;Clear;67;E;5;70%
Mather AFB;Clear;64;SSW;6;59%
Merced;Clear;69;NW;8;50%
Merced (airport);Clear;69;NW;8;50%
Miramar Mcas;Clear;66;NW;7;62%
Modesto;Clear;71;WNW;10;38%
Moffett Nas;Clear;58;N;10;77%
Mojave;Clear;70;WNW;9;32%
Montague;Clear;67;N;10;31%
Monterey Rabr;Cloudy;53;SSW;6;85%
Mount Shasta;Clear;57;Calm;0;63%
Napa County;Partly cloudy;59;NW;6;71%
Needles;Clear;87;NNW;9;8%
North Island;Clear;62;WNW;5;83%
Oakland;Partly cloudy;56;NW;12;82%
Oceanside;Mostly clear;64;ESE;4;72%
Ontario;Mostly clear;72;SW;6;40%
Oroville;Clear;70;E;8;54%
Oxnard;Clear;57;W;7;86%
Palm Springs;Clear;86;NNW;7;15%
Palmdale;Clear;65;Calm;0;36%
Paso Robles;Clear;62;NW;8;51%
Point Mugu;Mostly clear;57;NW;7;86%
Porterville;Clear;71;Calm;0;58%
Ramona;Clear;57;ESE;5;48%
Redding;Clear;68;NNW;5;62%
Riverside;Clear;71;Calm;0;34%
Riverside March;Clear;63;Calm;0;40%
Sacramento;Clear;62;WSW;7;57%
Sacramento International;Mostly clear;68;S;8;52%
Salinas;Clear;55;NW;9;79%
San Bernardino;Clear;71;E;5;33%
San Carlos;Clear;57;WNW;7;62%
San Diego;Clear;62;WNW;5;83%
San Diego Brown;Clear;60;Calm;0;89%
San Diego Montgomery;Clear;65;NNW;5;65%
San Francisco;Intermittent clouds;54;NW;12;84%
San Jose;Clear;57;WNW;7;77%
San Luis Obispo;Clear;53;NW;9;89%
San Nicolas Island;Clear;61;WNW;18;83%
Sandberg;Clear;60;NNW;13;53%
Santa Ana;Mostly clear;67;SSW;5;68%
Santa Barbara;Clear;54;Calm;0;89%
Santa Maria;Cloudy;54;NNW;6;92%
Santa Monica;Clear;61;SSE;3;77%
Santa Rosa;Clear;51;SSE;3;85%
Santa Ynez;Clear;55;SW;3;81%
Santee;Clear;66;Calm;0;52%
South Lake Tahoe;Clear;45;S;3;70%
Stockton;Clear;70;WNW;12;52%
Thermal;Clear;69;NW;5;35%
Truckee-Tahoe;Clear;43;Calm;0;81%
Twentynine Palms;Mostly clear;75;SW;6;17%
Ukiah;Clear;60;Calm;0;57%
Vacaville;Clear;66;SW;3;48%
Van Nuys;Clear;71;Calm;0;34%
Vandenberg AFB;Cloudy;54;N;12;93%
Victorville;Clear;66;W;7;29%
Visalia;Clear;72;NW;6;52%
Watsonville;Mostly cloudy;52;E;6;92%
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