PGA Tour Statistics

Through Sept. 29

FedExCup Season Points

1, Sebastian Munoz, 605. 2, Cameron Champ, 526. 3, Joaquin Niemann, 506. 4, Sungjae Im, 352. 5, Tom Hoge, 315. 6, Adam Hadwin, 300. 7, Harris English, 240. 8, Byeong Hun An, 198. 9, Marc Leishman, 190. 10, Brian Harman, 190.

Scoring Average

1, Viktor Hovland, 67.856. 2, Brian Harman, 68.659. 3, Keegan Bradley, 68.856. 4, Adam Hadwin, 68.865. 5 (tie), Joaquin Niemann, Scottie Scheffler and Richy Werenski, 68.909. 8, Nate Lashley, 68.926. 9, Sebastián Muñoz, 69.145. 10, Harris English, 69.311.

Driving Distance

1, Kyle Westmoreland, 355.0. 2, Bubba Watson, 337.4. 3, Cameron Champ, 335.6. 4, Shintaro Ban, 335.5. 5, Davey Jude, 334.0. 6, Jason Kokrak, 332.8. 7, Tom Lewis, 328.5. 8, Joseph Bramlett, 325.0. 9, Mason Williams, 324.3. 10, Tyler McCumber, 323.2.

Driving Accuracy Percentage

1, Conrad Shindler, 85.71%. 2, Chandler Phillips, 78.57%. 3, Boo Weekley, 76.79%. 4, Andrew Novak, 75.00%. 5, Jim Furyk, 73.21%. 6, Brendon Todd, 72.62%. 7, Chad Campbell, 71.43%. 8, Keegan Bradley, 69.64%. 9, 5 tied with 67.86%.

Greens in Regulation Percentage

1, Davis Riley, 83.33%. 2 (tie), Robert Allenby, Adam Hadwin, Scottie Scheffler and Aaron Wise, 80.56%. 6, Harris English, 80.09%. 7 (tie), Jim Furyk, Garrett Osborn and Boo Weekley, 79.17%. 10, Emiliano Grillo, 78.70%.

Total Driving

1, Jason Kokrak, 15. 2, Conrad Shindler, 24. 3, Viktor Hovland, 28. 4, Mason Williams, 31. 5, Harris English, 34. 6, Harold Varner III, 40. 7, Hayden Springer, 49. 8, Keegan Bradley, 54. 9, Andrew Novak, 60. 10, Scottie Scheffler, 67.

SG-Putting

1, Rod Pampling, 1.784. 2, Charles Howell III, 1.667. 3, Sam Burns, 1.558. 4, Kevin Streelman, 1.427. 5, Lanto Griffin, 1.421. 6, Stewart Cink, 1.390. 7, Denny McCarthy, 1.388. 8, Daniel Berger, 1.349. 9, Richy Werenski, 1.332. 10, Tommy Gainey, 1.313.

Birdie Average

1, Adam Hadwin, 5.50. 2 (tie), Dylan Frittelli and Scottie Scheffler, 5.38. 4, Nick Watney, 5.17. 5 (tie), Dominic Bozzelli and Chez Reavie, 5.00. 7 (tie), Corey Conners and Sungjae Im, 4.83. 9, 4 tied with 4.75.

Eagles (Holes per)

1 (tie), J.B. Holmes, Satoshi Kodaira, Garrett Osborn, Adam Scott, Scott Stallings and Kyle Westmoreland, 36.0. 7, Matt Jones, 45.0. 8, 3 tied with 54.0.

Sand Save Percentage

1 (tie), Bronson Burgoon, Chad Campbell, Tommy Gainey, Chip McDaniel, Braden Thornberry and Boo Weekley, 100.00%. 7, Bryson DeChambeau, 88.89%. 8, Brandt Snedeker, 85.71%. 9, Dylan Frittelli, 83.33%. 10, Joaquin Niemann, 81.82%.

All-Around Ranking

1, Viktor Hovland, 203. 2, Keegan Bradley, 325. 3, J.T. Poston, 327. 4, Justin Thomas, 336. 5, Scottie Scheffler, 343. 6, Joaquin Niemann, 344. 7, Denny McCarthy, 349. 8, Harris English, 390. 9, Sungjae Im, 394. 10, Sebastián Muñoz, 397.