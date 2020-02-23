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FG FT Reb
NOTRE DAME (11-17) Min M-A M-A O-T A PF PTS
Brunelle 38 6-19 0-0 2-9 3 1 15
Vaughn 33 7-9 7-10 1-5 0 3 21
Gilbert 26 5-13 2-2 0-1 6 3 12
Sniezek 39 1-3 2-2 0-7 4 3 4
Walker 38 6-10 3-4 3-6 6 3 16
Cosgrove 7 1-2 0-0 0-0 0 0 2
Cole 19 1-2 0-0 1-6 1 1 2
Team 0 0-0 0-0 5-6 0 0 0
Totals 200 27-58 14-18 12-40 20 14 72

Percentages: FG 46.552, FT .778.

3-Point Goals: 4-15, .267 (Brunelle 3-11, Walker 1-3, Cosgrove 0-1)

Blocked Shots: 3 (Vaughn 3)

Turnovers: 18 (Sniezek 4, Walker 4, Vaughn 3, Brunelle 2, Gilbert 2, 2, Cosgrove 1)

Steals: 8 (Gilbert 3, Walker 3, Brunelle 2)

Technical Fouls: None

FG FT Reb
SYRACUSE (15-12) Min M-A M-A O-T A PF PTS
Strautmane 31 3-15 2-2 0-4 2 2 10
Finklea-Guity 20 2-2 0-0 5-9 0 1 4
Cooper 40 7-16 0-2 4-10 2 4 17
Engstler 22 1-8 0-0 0-0 3 1 2
Lewis 40 9-17 3-4 2-5 4 2 24
Djaldi-Tabdi 19 3-5 2-3 3-3 0 4 8
Hyman 22 1-2 1-2 0-0 1 1 3
Washington 6 1-3 0-0 2-3 0 0 2
Team 0 0-0 0-0 0-3 0 0 0
Totals 200 27-68 8-13 16-37 12 15 70

Percentages: FG 39.706, FT .615.

3-Point Goals: 8-35, .229 (Cooper 3-10, Lewis 3-7, Strautmane 2-10, Engstler 0-6, Hyman 0-1, Washington 0-1)

Blocked Shots: 9 (Engstler 3, Strautmane 2, Djaldi-Tabdi 2, Cooper 1, Hyman 1)

Turnovers: 16 (Lewis 7, Djaldi-Tabdi 3, Finklea-Guity 2, Cooper 2, Strautmane 1, Engstler 1)

Steals: 12 (Cooper 3, Strautmane 2, Engstler 2, Lewis 2, Finklea-Guity 1, Djaldi-Tabdi 1, Hyman 1)

Technical Fouls: None

Syracuse 11 22 21 16 70
Notre Dame 27 17 18 10 72

A_8,086

Officials_Pualani Spurlock, Bruce Morris, Maj Forsberg