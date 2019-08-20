National League Leaders
Published
THROUGH AUGUST 19
BATTING
HOME RUNS
|
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Yelich, MIL
|111
|422
|87
|141
|.334
|McNeil, NYM
|105
|397
|67
|132
|.332
|Blackmon, COL
|106
|455
|94
|149
|.327
|Reynolds, PIT
|101
|353
|65
|115
|.326
|Marte, ARI
|119
|478
|83
|153
|.320
|Rendon, WAS
|110
|420
|89
|133
|.317
|Bellinger, LAD
|121
|438
|98
|139
|.317
|Arenado, COL
|123
|469
|80
|142
|.303
|Freeman, ATL
|125
|482
|96
|146
|.303
|Dahl, COL
|100
|374
|67
|113
|.302
RUNS BATTED IN
|Bellinger, LAD
|42
|Yelich, MIL
|41
|Alonso, NYM
|40
|Acuña Jr., ATL
|35
|Suárez, CIN
|34
|Renfroe, SD
|31
|Muncy, LAD
|31
|Bell, PIT
|31
|Freeman, ATL
|31
|Moustakas, MIL
|30
|Arenado, COL
|30
STOLEN BASES
|Bell, PIT
|98
|Freeman, ATL
|98
|Escobar, ARI
|98
|Rendon, WAS
|97
|Bellinger, LAD
|97
|Alonso, NYM
|95
|Arenado, COL
|94
|Harper, PHI
|90
|Yelich, MIL
|89
|Muncy, LAD
|85
|Acuña Jr., ATL
|85
|Acuña Jr., ATL
|29
|Dyson, ARI
|27
|Turner, WAS
|26
|Yelich, MIL
|24
|Marte, PIT
|22
|Robles, WAS
|19
|Margot, SD
|17
|Story, COL
|17
|Tatis Jr., SD
|16
|Wong, STL
|16
SLUGGING PERCENTAGE
ON-BASE PERCENTAGE
|Yelich, MIL
|.697
|Bellinger, LAD
|.671
|Blackmon, COL
|.609
|Alonso, NYM
|.604
|Rendon, WAS
|.602
|Bell, PIT
|.582
|Marte, ARI
|.573
|Story, COL
|.567
|Soto, WAS
|.563
|Freeman, ATL
|.562
RUNS SCORED
|Yelich, MIL
|.426
|Bellinger, LAD
|.415
|Soto, WAS
|.404
|McNeil, NYM
|.400
|Reynolds, PIT
|.400
|Freeman, ATL
|.396
|Rendon, WAS
|.395
|Rizzo, CHC
|.395
|Bryant, CHC
|.389
|Donaldson, ATL
|.383
HITS
|Acuña Jr., ATL
|104
|Bellinger, LAD
|98
|Freeman, ATL
|96
|Blackmon, COL
|94
|Story, COL
|90
|Bryant, CHC
|89
|Rendon, WAS
|89
|Yelich, MIL
|87
|Bell, PIT
|84
|Eaton, WAS
|84
|Marte, PIT
|84
BASES ON BALLS
|Marte, ARI
|153
|Acuña Jr., ATL
|151
|Blackmon, COL
|149
|Albies, ATL
|148
|Freeman, ATL
|146
|Arenado, COL
|142
|Yelich, MIL
|141
|Bellinger, LAD
|139
|Báez, CHC
|139
|Hosmer, SD
|139
DOUBLES
|Hoskins, PHI
|92
|Harper, PHI
|84
|Soto, WAS
|78
|Donaldson, ATL
|75
|Grandal, MIL
|74
|Bellinger, LAD
|73
|Muncy, LAD
|72
|Freeman, ATL
|71
|Belt, SF
|70
|Conforto, NYM
|64
TRIPLES
|Bell, PIT
|36
|Báez, CHC
|34
|Albies, ATL
|33
|Blackmon, COL
|33
|Rendon, WAS
|33
|Anderson, MIA
|32
|Bryant, CHC
|32
|Seager, LAD
|32
|Story, COL
|32
|McNeil, NYM
|31
|Pillar, SF
|31
TOTAL BASES
|Escobar, ARI
|9
|Marte, ARI
|8
|Albies, ATL
|7
|Blackmon, COL
|7
|Eaton, WAS
|7
|Rosario, NYM
|7
|Tatis Jr., SD
|6
|Dahl, COL
|5
|Ervin, CIN
|5
|Marte, PIT
|5
|Story, COL
|5
|Tapia, COL
|5
EARNED RUN AVERAGE
|Bellinger, LAD
|294
|Yelich, MIL
|294
|Blackmon, COL
|277
|Acuña Jr., ATL
|274
|Marte, ARI
|274
|Freeman, ATL
|271
|Alonso, NYM
|270
|Báez, CHC
|265
|Arenado, COL
|260
|Bell, PIT
|260
WON-LOST
|Ryu, LAD
|1.64
|Soroka, ATL
|2.41
|Scherzer, WAS
|2.41
|deGrom, NYM
|2.61
|Kershaw, LAD
|2.63
|Gray, CIN
|2.99
|Castillo, CIN
|3.10
|Buehler, LAD
|3.31
|Corbin, WAS
|3.34
|Hendricks, CHC
|3.37
GAMES PITCHED
|Strasburg, WAS
|15-5
|Fried, ATL
|14-4
|Kershaw, LAD
|12-2
|Ryu, LAD
|12-3
|Márquez, COL
|12-5
|Hudson, STL
|12-6
|Nola, PHI
|11-3
|Woodruff, MIL
|11-3
|Castillo, CIN
|11-5
|Quintana, CHC
|11-7
SAVES
|Claudio, MIL
|66
|Kolarek, LAD
|61
|Chafin, ARI
|60
|Stammen, SD
|60
|Lorenzen, CIN
|58
|Suero, WAS
|57
|Báez, LAD
|56
|Liriano, PIT
|56
|López, ARI
|56
|Miller, STL
|56
INNINGS PITCHED
|Yates, SD
|36
|Smith, SF
|29
|Doolittle, WAS
|28
|Jansen, LAD
|26
|Díaz, NYM
|25
|Hader, MIL
|25
|Iglesias, CIN
|24
|Vázquez, PIT
|22
|Neris, PHI
|21
|Jackson, ATL
|18
STRIKEOUTS
|Bauer, CIN
|179.2
|Márquez, COL
|168.0
|Bumgarner, SF
|164.2
|Strasburg, WAS
|158.0
|deGrom, NYM
|155.0
|Nola, PHI
|154.1
|Syndergaard, NYM
|154.0
|Corbin, WAS
|153.2
|Leake, ARI
|153.1
|Gray, COL
|150.0
COMPLETE GAMES
|deGrom, NYM
|194
|Scherzer, WAS
|189
|Ray, ARI
|187
|Strasburg, WAS
|185
|Corbin, WAS
|180
|Castillo, CIN
|175
|Nola, PHI
|173
|Márquez, COL
|171
|Darvish, CHC
|168
|Buehler, LAD
|166
SHUTOUTS
|Buehler, LAD
|2
|Eflin, PHI
|2
|12 tied
|1
|Alcantara, MIA
|1
|Bauer, CIN
|1
|Corbin, WAS
|1
|Eflin, PHI
|1
|Hendricks, CHC
|1
|Leake, ARI
|1
|Matz, NYM
|1
|Mikolas, STL
|1
|Márquez, COL
|1
|Ryu, LAD
|1
|Syndergaard, NYM
|1