LPGA Tour Statistics

Recommended Video:

Through Feb. 9

Scoring

1, Nasa Hataoka, 67.875. 2 (tie), Danielle Kang and Sei Young Kim, 68.875. 4, Brooke M. Henderson, 69.125. 5 (tie), Moriya Jutanugarn and Lexi Thompson, 69.375. 7, Celine Boutier, 69.400. 8, Mi Jung Hur, 69.667. 9, 3 tied with 69.750.

Driving Distance

1, Maia Schechter, 290.500. 2, Alana Uriell, 287.167. 3, Anne van Dam, 282.875. 4, Maria Fassi, 280.750. 5, Katherine Perry, 279.000. 6, Hannah Green, 277.250. 7 (tie), Carlota Ciganda and Jennifer Kupcho, 275.875. 9, Linnea Strom, 272.813. 10, Nelly Korda, 271.000.

Greens in Regulation

1 (tie), Carlota Ciganda and Elizabeth Szokol, 86.10%. 3, Maia Schechter, 83.30%. 4, Austin Ernst, 82.40%. 5 (tie), Chella Choi and Brooke M. Henderson, 81.90%. 7 (tie), Esther Henseleit, Haru Nomura and Amy Olson, 80.60%. 10, Sei Young Kim, 79.90%.

Putts per GIR

1, Su Oh, 1.620. 2, Minjee Lee, 1.667. 3, Xiyu Lin, 1.703. 4, Madelene Sagstrom, 1.707. 5, Brittany Lincicome, 1.708. 6, Mi Jung Hur, 1.709. 7 (tie), Laura Davies and Leona Maguire, 1.714. 9, Amy Yang, 1.723. 10, Charley Hull, 1.740.

Birdies

1, Jasmine Suwannapura, 45. 2, Cydney Clanton, 44. 3 (tie), Sei Young Kim and Madelene Sagstrom, 42. 5 (tie), Celine Boutier and Nasa Hataoka, 39. 7 (tie), Danielle Kang and Brittany Lincicome, 35. 9, 2 tied with 34.

Eagles

1, Perrine Delacour, 3. 2 (tie), Celine Boutier, Tiffany Joh, Sarah Kemp, Haley Moore, Ryann O'Toole, Jennifer Song, Linnea Strom and Lexi Thompson, 2. 10, 35 tied with 1.

Sand Save Percentage

1 (tie), Dottie Ardina, Ssu-Chia Cheng, Kim Kaufman, Christina Kim and So Yeon Ryu, 100.00%. 6, Perrine Delacour, 87.50%. 7, 5 tied with 83.33%.

Rounds Under Par

1, Jodi Ewart Shadoff, 100.00%. 2, Nasa Hataoka, 87.50%. 3 (tie), Austin Ernst and Mi Jung Hur, 83.33%. 5, 13 tied with 75.00%.