COLL. OF CHARLESTON 73, SC STATE 61

Applewhite 6-9 7-10 19, Etienne 4-9 0-1 10, Sellers 1-8 0-0 3, Riley 3-6 0-0 7, Fields 1-4 5-7 7, Kinard 1-2 1-2 3, Moorer 2-5 0-0 4, Neal 2-4 0-0 4, Croskey 0-0 0-0 0, Edwards 0-0 0-0 0, Hill 1-1 0-0 2, Bottenberg 0-2 0-0 0, Stone 1-1 0-0 2, Flint 0-0 0-0 0. Totals 22-51 13-20 61.

COLL. OF CHARLESTON (6-6)

Riller 7-12 3-5 18, Jasper 1-1 0-0 3, Miller 3-7 2-2 9, Galloway 1-4 0-0 2, McManus 6-12 0-1 13, Epps 1-3 0-0 3, Reddish 3-6 0-0 6, McCluney 1-2 0-0 3, Richard 2-4 2-2 7, Smart 2-3 3-4 7, Tucker 1-4 0-2 2. Totals 28-58 10-16 73.

Halftime_Coll. of Charleston 44-31. 3-Point Goals_SC State 4-17 (Etienne 2-6, Riley 1-3, Sellers 1-4, Bottenberg 0-1, Kinard 0-1, Moorer 0-2), Coll. of Charleston 7-21 (Jasper 1-1, McCluney 1-1, Epps 1-2, Miller 1-3, Richard 1-3, Riller 1-4, McManus 1-5, Galloway 0-1, Tucker 0-1). Rebounds_SC State 39 (Sellers, Riley, Kinard 6), Coll. of Charleston 23 (Smart 7). Assists_SC State 11 (Sellers, Riley 2), Coll. of Charleston 14 (Riller 4). Total Fouls_SC State 17, Coll. of Charleston 19. A_3,651 (5,100).