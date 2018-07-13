https://www.westport-news.com/sports/article/Yankees-7-Indians-4-13071491.php
Yankees 7, Indians 4
|New York
|Cleveland
|ab
|r
|h
|bi
|ab
|r
|h
|bi
|Gardner lf
|5
|2
|2
|3
|Lindor ss
|4
|1
|2
|0
|Judge rf
|5
|0
|1
|0
|Brntley lf
|4
|1
|1
|0
|Grgrius ss
|3
|2
|1
|1
|J.Rmirz 3b
|3
|1
|2
|2
|Stanton dh
|4
|1
|1
|0
|Encrnco dh
|3
|1
|1
|1
|A.Hicks cf
|3
|1
|1
|1
|Alonso 1b
|4
|0
|2
|1
|Bird 1b
|3
|0
|1
|2
|Kipnis 2b
|4
|0
|0
|0
|Andujar 3b
|3
|1
|2
|0
|Naquin rf
|3
|0
|0
|0
|Au.Rmne c
|4
|0
|0
|0
|R.Davis ph
|1
|0
|0
|0
|N.Wlker 2b
|3
|0
|0
|0
|Gomes c
|4
|0
|1
|0
|Wade 2b
|1
|0
|0
|0
|G.Allen cf
|3
|0
|0
|0
|Guyer ph
|1
|0
|0
|0
|Totals
|34
|7
|9
|7
|Totals
|34
|4
|9
|4
|New York
|002
|200
|021—7
|Cleveland
|201
|010
|000—4
E_Gomes (8), N.Walker (2). DP_New York 1, Cleveland 1. LOB_New York 4, Cleveland 5. 2B_Judge (19), A.Hicks (13), Bird (7), Andujar (27), Lindor (29). HR_Gardner 2 (9), Gregorius (16), J.Ramirez (28), Encarnacion (21). SB_A.Hicks (8), Brantley (6). CS_J.Ramirez (3). SF_Bird (2). S_A.Hicks (2).
|IP
|H
|R
|ER
|BB
|SO
|New York
|Severino
|5
|9
|4
|4
|1
|1
|Warren
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Robertson W,6-3
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|Betances H,14
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|Chapman S,25-26
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Cleveland
|Kluber L,12-5
|7
|1-3
|8
|6
|6
|2
|9
|Perez
|1-3
|0
|0
|0
|0
|0
|Ramirez
|2-3
|0
|0
|0
|0
|1
|Olson
|1-3
|1
|1
|1
|0
|1
|McAllister
|1-3
|0
|0
|0
|0
|0
Umpires_Home, Chris Segal; First, Gabe Morales; Second, Ed Hickox; Third, Jerry Meals.
T_3:07. A_31,267 (35,225).
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