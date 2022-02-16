Winnipeg 6, Minnesota 3

Minnesota 1 0 2 \u2014 3 Winnipeg 0 2 4 \u2014 6 First Period_1, Minnesota, Eriksson Ek 15 (Brodin, Spurgeon), 10:29. Second Period_2, Winnipeg, Scheifele 15 (Wheeler), 11:20. 3, Winnipeg, Scheifele 16 (Wheeler, Morrissey), 19:48 (pp). Third Period_4, Winnipeg, Scheifele 17 (Wheeler, Dillon), 1:07. 5, Winnipeg, Perfetti 2 (Schmidt, Stanley), 2:23. 6, Minnesota, Zuccarello 15 (Kaprizov, Hartman), 4:20. 7, Winnipeg, Connor 27 (Perfetti), 10:02. 8, Minnesota, Kulikov 4 (Zuccarello, Kaprizov), 16:46. 9, Winnipeg, Stastny 12 (Wheeler, Scheifele), 17:50 (en). Shots on Goal_Minnesota 15-8-13_36. Winnipeg 10-13-8_31. Power-play opportunities_Minnesota 0 of 2; Winnipeg 1 of 2. Goalies_Minnesota, Talbot 19-9-1 (30 shots-25 saves). Winnipeg, Hellebuyck 17-16-7 (36-33). A_12,527 (15,321). T_2:23. Referees_Brandon Blandina, Kevin Pollock. Linesmen_Tyson Baker, David Brisebois.