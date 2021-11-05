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Sports

Washington 115, Memphis 87

FG FT Reb
MEMPHIS Min M-A M-A O-T A PF PTS
Bane 21:45 4-8 1-1 0-0 0 1 10
Jackson Jr. 24:39 4-14 4-4 3-9 2 0 13
Adams 19:36 2-5 1-2 3-6 2 1 5
Melton 20:20 2-9 0-0 1-2 1 1 4
Morant 29:25 4-17 3-4 2-6 4 0 11
Anderson 19:08 0-4 0-0 0-4 4 3 0
Williams 18:50 3-6 0-0 0-0 0 3 9
Jones 17:08 3-6 1-1 1-3 2 1 7
Tillman 12:39 3-5 0-0 0-0 2 0 6
Aldama 9:59 1-4 0-0 0-2 0 1 2
Clarke 9:59 3-7 0-0 0-0 0 2 6
Culver 9:59 2-3 2-2 1-2 2 0 6
Merrill 9:59 1-2 1-3 0-2 0 1 4
Tillie 9:59 0-3 0-0 0-1 0 1 0
Konchar 6:35 2-3 0-0 1-2 0 0 4
Totals 240:00 34-96 13-17 12-39 19 15 87

Percentages: FG .354, FT .765.

3-Point Goals: 6-31, .194 (Williams 3-6, Merrill 1-2, Bane 1-4, Jackson Jr. 1-6, Clarke 0-1, Jones 0-1, Konchar 0-1, Tillie 0-1, Tillman 0-1, Aldama 0-2, Morant 0-2, Melton 0-4).

Team Rebounds: 6. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 4 (Jackson Jr. 2, Melton, Tillie).

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Turnovers: 9 (Jackson Jr. 3, Anderson 2, Williams 2, Clarke, Morant).

Steals: 12 (Anderson 2, Jones 2, Williams 2, Clarke, Jackson Jr., Konchar, Melton, Tillie, Tillman).

Technical Fouls: Brooks, 9:27 third.

FG FT Reb
WASHINGTON Min M-A M-A O-T A PF PTS
Caldwell-Pope 26:01 4-10 0-0 1-7 3 1 12
Kuzma 24:59 5-10 0-0 0-6 3 1 13
Gafford 23:23 7-8 1-2 2-4 3 1 15
Beal 27:18 7-12 3-3 0-3 7 1 17
Dinwiddie 22:15 5-11 0-0 1-4 6 1 12
Avdija 28:20 2-6 1-4 1-7 3 2 5
Neto 25:45 7-8 0-0 0-5 3 3 15
Harrell 24:37 9-11 0-2 0-8 0 2 18
Holiday 20:42 2-5 2-2 0-5 3 1 6
Kispert 16:40 1-3 0-0 0-4 3 0 2
Totals 240:00 49-84 7-13 5-53 34 13 115

Percentages: FG .583, FT .538.

3-Point Goals: 10-25, .400 (Caldwell-Pope 4-7, Kuzma 3-4, Dinwiddie 2-5, Neto 1-1, Holiday 0-1, Avdija 0-2, Kispert 0-2, Beal 0-3).

Team Rebounds: 9. Team Turnovers: 1.

Blocked Shots: 6 (Gafford 2, Avdija, Dinwiddie, Harrell, Holiday).

Turnovers: 18 (Beal 5, Gafford 3, Avdija 2, Dinwiddie 2, Harrell 2, Neto 2, Holiday, Kuzma).

Steals: 4 (Caldwell-Pope 2, Harrell, Holiday).

Technical Fouls: Holiday, 1:04 third; Wizards, 10:24 fourth; Harrell, 5:41 fourth.

Memphis 31 16 21 19 87
Washington 35 25 31 24 115

A_16,302 (20,356).