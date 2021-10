HOUSTON (AP) — Framber Valdez confiaba en que podría controlar sus emociones. No pensaba que el primer juego de una Serie Mundial fuera una misión demasiado exigente para él.

A los tres lanzamientos, el dominicano y los Astros estaban ya abajo en la pizarra.

El cubano Jorge Soler encontró ese tercer pitcheo de Valdez y desapareció la pelota entre las butacas del jardín izquierdo. Houston no pudo recuperarse y terminó cayendo el martes 6-2 ante los Bravos de Atlanta.

“Era mi primer juego de Serie Mundial, así que no puedo decirles que no sentía la presión o que no había tensión alguna”, dijo Valdez. “Pero hice todo lo que pude para controlar eso, la adrenalina y las emociones”.

Valdez había aceptado apenas una carrera en ocho entradas sólidas para vencer a los Medias Rojas de Boston en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Los Astros confiaban así en que el quisqueyano ayudaría a estabilizar una rotación afectada por la pérdida del as Lance McCullers Jr.

En vez de ello, Valdez permitió cinco carreras, la mayor cantidad de su vida en playoffs. Sacó sólo seis outs.

Y Houston se vio obligado a colocar a relevistas durante siete innings. El bullpen de los Astros había soportado ya una pesada carga de trabajo en esta postemporada.

“Siempre te causa conmoción cuando alguien que viene de una gran salida como la que tuvo él recibe un jonrón del primer bateador”, dijo el manager de Houston, Dusty Baker. “Así que esto resultó negativo desde el primer momento”.

Fue la apertura más breve que se haya observado en el primer juego de una Serie Mundial desde 2005, cuando Roger Clemens, entonces con Houston, aceptó tres carreras en apenas dos innings. Los Astros cayeron entonces frente a los Medias Blancas de Chicago, que terminaron barriendo en cuatro juegos aquel Clásico de Otoño.

Valdez permitió ocho hits y dio un boleto en su octava aparición dentro de la postemporada y en su séptima apertura. Fue la salida más breve en su carrera de playoffs, incluida su aparición como relevista.

Salvo por esa estupenda actuación en el quinto juego ante Boston, Valdez ha pasado penurias en octubre. Permitió cuatro carreras en cuatro innings y un tercio al abrir el segundo compromiso de la serie divisional ante los Medias Blancas.

Fue retirado tras dos capítulos y dos tercios, durante los que admitió tres carreras, en el juego inicial de la Serie de Campeonato.