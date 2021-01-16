UNC-GREENSBORO 82, SAMFORD 70

|FG
|FT
|Reb
|UNC-GREENSBORO
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Abdulsalam
|21
|2-5
|2-7
|3-7
|0
|4
|6
|Allegri
|26
|2-9
|2-2
|2-4
|1
|1
|7
|Hunter
|29
|3-5
|1-2
|2-3
|0
|2
|8
|Ke.Langley
|30
|4-11
|7-7
|0-0
|4
|2
|19
|Miller
|31
|8-18
|3-5
|1-7
|5
|2
|20
|Koval
|19
|3-4
|2-2
|1-4
|0
|3
|9
|A.J.
|15
|2-4
|0-0
|0-4
|1
|3
|6
|Ko.Langley
|12
|0-1
|0-0
|1-1
|4
|0
|0
|Thompson
|12
|1-4
|2-3
|2-5
|0
|1
|4
|Hensley
|3
|0-0
|0-0
|0-0
|0
|0
|0
|Leyte
|2
|1-1
|0-0
|0-0
|0
|0
|3
|Totals
|200
|26-62
|19-28
|12-35
|15
|18
|82
Percentages: FG .419, FT .679.