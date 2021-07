Toronto 10, Texas 0

DP_Texas 0, Toronto 1. LOB_Texas 3, Toronto 1. 2B_Kiner-Falefa (17), Hernández (16). HR_Gurriel Jr. (11), Guerrero Jr. (31), Springer (6), Grichuk (18).

IP H R ER BB SO

Texas Foltynewicz, L, 2-9 1 2-3 8 10 10 2 0 Hearn 1 1-3 0 0 0 0 2 Evans 2 0 0 0 1 2 Patton 1 0 0 0 0 3

Toronto Matz, W, 8-4 5 3 0 0 0 2 Dolis 1 0 0 0 1 1 Saucedo 1 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Ryan Additon; First, Will Little; Second, Greg Gibson; Third, Erich Bacchus.

T_1:51. A_12,335 (21,050).