Tigers 9, Mets 8

Detroit New York ab r h bi ab r h bi Goodrum 3b 4 1 1 0 A.Rsrio ss 5 1 2 1 C.Stwrt lf 4 1 1 1 J..Dvis lf 4 0 1 0 Cstllns rf 5 0 2 1 T.Frzer 3b 5 0 0 0 Mi.Cbrr 1b 2 1 2 2 P.Alnso 1b 4 2 2 1 Ro.Rdri ss 5 1 0 0 W.Ramos c 4 2 2 2 Joh.Hck c 5 1 1 0 C.Gomez cf 3 0 0 0 J.Hrrsn 2b 5 1 1 0 R.Davis rf 4 1 1 0 J.Jones cf 5 2 2 4 Hchvrri 2b 4 1 2 3 G.Soto p 2 0 2 0 Syndrgr p 2 0 0 0 Rninger p 0 0 0 0 Bashlor p 0 0 0 0 D.Lugo ph 1 1 1 0 Altherr ph 1 1 1 1 B.Frmer p 0 0 0 0 Gagnon p 0 0 0 0 Dixon ph 1 0 1 1 Familia p 0 0 0 0 V.Alcan p 0 0 0 0 D.Smith ph 1 0 0 0 J.Jmenz p 0 0 0 0 Sntiago p 0 0 0 0 G.Bckhm ph 1 0 0 0 S.Grene p 0 0 0 0 Totals 40 9 14 9 Totals 37 8 11 8

Detroit 220 011 300—9 New York 001 411 010—8

E_T.Frazier (2). DP_Detroit 1. LOB_Detroit 9, New York 4. 2B_Goodrum (10), Castellanos (15), Joh.Hicks (7), J.Jones (4), A.Rosario (7), P.Alonso (9), Hechavarria (2). HR_Mi.Cabrera (2), J.Jones (5), A.Rosario (5), P.Alonso (17), W.Ramos (3), Hechavarria (1), Altherr (1). SB_Goodrum (4). SF_C.Stewart (3), Mi.Cabrera (2).

IP H R ER BB SO Detroit Soto 3 2-3 6 5 5 1 4 Reininger 1 1-3 2 1 1 0 0 Farmer W,3-3 1 1 1 1 0 1 Alcantara H,7 1 0 0 0 1 0 Jimenez H,10 1 2 1 1 0 2 Greene S,16-17 1 0 0 0 0 0 New York Syndergaard 5 1-3 10 6 6 1 9 Bashlor BS,1 2-3 0 0 0 0 0 Gagnon L,3-1 BS,1 1 3 3 3 1 1 Familia 1 1 0 0 1 1 Santiago 1 0 0 0 0 0

Umpires_Home, Gabe Morales; First, Marty Foster; Second, Jerry Meals; Third, Ron Kulpa.

T_3:12. A_27,082 (41,922).