Aybar 2-6 4-4 8, Hendricksen 4-10 3-3 14, Adedoyin 2-5 0-0 6, Placer 0-6 2-2 2, James 2-4 0-0 4, Hicklen 2-5 0-0 5, Lanier 0-3 0-0 0, Berenbaum 2-2 0-0 5, Parker 1-2 0-0 2, Crews 0-1 0-0 0. Totals 15-44 9-9 46.

Brown 1-1 0-0 2, Coleman 10-17 7-9 27, Gordon 1-3 3-5 6, Radford 3-10 0-0 6, Williams 5-15 0-0 11, Henderson 3-3 0-0 6, Jackson 0-8 2-2 2, Taylor 1-3 2-2 4, Diarra 0-5 0-0 0, Obaseki 0-1 0-0 0. Totals 24-66 14-18 64.

Halftime_Texas A&M 36-32. 3-Point Goals_North Florida 7-24 (Hendricksen 3-9, Adedoyin 2-3, Berenbaum 1-1, Hicklen 1-2, Aybar 0-1, Crews 0-1, Lanier 0-2, Placer 0-5), Texas A&M 2-14 (Gordon 1-1, Williams 1-4, Coleman 0-1, Diarra 0-1, Obaseki 0-1, Taylor 0-1, Radford 0-2, Jackson 0-3). Rebounds_North Florida 30 (Aybar, Hendricksen, Lanier 5), Texas A&M 31 (Radford 10). Assists_North Florida 11 (Hendricksen 3), Texas A&M 14 (Williams, Taylor 5). Total Fouls_North Florida 18, Texas A&M 14.