Texas 8, Baltimore 5

DP_Texas 0, Baltimore 1. LOB_Texas 7, Baltimore 6. 2B_Solak (18), García (25). 3B_Peters (1). HR_Lowe (16), Mullins (30). SB_Solak (7), García (13). SF_Calhoun (1).

IP H R ER BB SO

Texas Howard 4 6 4 4 0 4 Anderson 3 1 0 0 1 2 Sborz W,4-3 1 2 1 1 1 1 Barlow S,8-9 1 0 0 0 1 1

Baltimore A.Wells 5 5 3 3 1 1 Tate H,8 1-3 2 0 0 0 0 Abad H,2 1 1-3 0 0 0 0 1 Krehbiel H,1 2-3 1 0 0 0 0 Sulser H,6 2-3 1 0 0 0 0 T.Wells 0 1 1 1 0 0 Greene L,1-3 BS,0-4 1-3 3 4 4 1 0 Hanhold 2-3 0 0 0 1 1

T.Wells pitched to 1 batter in the 9th.

Umpires_Home, Chris Conroy; First, Ben May; Second, Charlie Ramos; Third, Pat Hoberg.

T_3:33. A_7,935 (45,971).