Sindicato de NFL abre investigación por comentario de Meyer

El sindicato de jugadores de la NFL abrió una investigación después de que el entrenador de los Jaguars de Jacksonville Urban Meyer admitió que el estatus de vacunación de los candidatos incidió en las decisiones sobre quién se quedaba en la nómina.

George Atallah, portavoz de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA), confirmó la apertura de la investigación el martes, en un correo electrónico a The Associated Press, horas después de que Meyers respondió a la pregunta de los reporteros, sobre si haber recibido la vacuna contra el COVID-19 había influido en que alguien permaneciera o no en el plantel de cara a la próxima campaña.