First Period_1, San Jose, Dzingel 5 (Couture, Gregor), 17:19. 2, Seattle, Geekie 4 (Czarnik, Donato), 17:28. Penalties_None.

Second Period_3, San Jose, Reedy 1 (Weatherby), 7:15. Penalties_Middleton, SJ (Fighting), 2:03; Lauzon, SEA (Fighting), 2:03; Middleton, SJ (Roughing), 11:26; Donato, SEA (Roughing), 11:26; Merkley, SJ (Tripping), 14:32; Gourde, SEA (Slashing), 20:00.

Third Period_4, San Jose, Gadjovich 1 (Burns, Weatherby), 14:37 (pp). Penalties_Giordano, SEA (Tripping), 4:31; Giordano, SEA (Holding), 10:57; Seattle bench, served by Eberle (Delay of Game), 14:37.

Shots on Goal_Seattle 19-9-12_40. San Jose 4-11-9_24.

Power-play opportunities_Seattle 0 of 1; San Jose 0 of 4.

Goalies_Seattle, Grubauer 12-23-5 (24 shots-21 saves). San Jose, Reimer 15-12-5 (40-39).

A_13,171 (17,562). T_2:28.

Referees_Peter MacDougall, Justin St. Pierre. Linesmen_Julien Fournier, Derek Nansen.