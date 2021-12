Asante 1-7 2-2 4, Byrd-Jelinek 3-8 3-4 11, Williams 3-11 3-3 9, Deang 7-14 5-5 21, Slay 6-10 4-7 17, Rios 3-6 1-1 10, Sissoko 3-5 0-0 6, Bellis 0-1 0-0 0, Elrod 0-1 0-0 0. Totals 26-63 18-22 78.

Massalski 6-9 0-2 12, Tape 2-3 4-4 9, Bouyea 5-7 4-4 18, Shabazz 5-10 4-5 18, Stefanini 6-8 0-0 17, Kunen 1-1 0-0 3, Ryuny 1-5 1-2 4, Rishwain 3-8 5-5 12, Meeks 2-5 2-2 8, Hawthorne 0-2 0-0 0, Bieker 1-1 0-0 3, Markovetskyy 0-1 0-1 0, Newbury 2-2 1-2 5, Visser 1-1 0-0 2. Totals 35-63 21-27 111.

Halftime_San Francisco 55-41. 3-Point Goals_Academy of Art 8-18 (Rios 3-6, Deang 2-2, Byrd-Jelinek 2-5, Slay 1-2, Bellis 0-1, Asante 0-2), San Francisco 20-40 (Stefanini 5-7, Bouyea 4-5, Shabazz 4-8, Meeks 2-5, Bieker 1-1, Kunen 1-1, Tape 1-1, Rishwain 1-5, Ryuny 1-5, Hawthorne 0-2). Fouled Out_Williams, Deang. Rebounds_Academy of Art 20 (Williams 8), San Francisco 41 (Massalski 9). Assists_Academy of Art 11 (Slay 5), San Francisco 21 (Massalski, Tape, Bouyea 4). Total Fouls_Academy of Art 21, San Francisco 16.