SHSU_Jefferson 59 run (Morgan kick), 09:47

SELA_Mitchell 1 pass from Kelley (Rengifo kick), 06:08

SHSU_FG Morgan 39, 03:01

Second Quarter

SELA_Jones 4 run (Rengifo kick), 14:33

SHSU_Smith 4 run (Morgan kick), 12:21

SELA_FG Rengifo 36, 06:16

SHSU_FG Morgan 21, 00:00

Third Quarter

SHSU_Adeyi 6 run (Morgan kick), 12:43

SELA_Wilson Jr. 4 pass from Kelley (Rengifo kick), 05:01

SHSU_Adeyi 78 pass from Schmid (Morgan kick), 04:15

SELA_Turner 11 pass from Kelley (Rengifo kick), 00:34

Fourth Quarter

SHSU_Ezzard 30 pass from Schmid (kick failed), 14:05

SELA_Turner 10 pass from Kelley (Rengifo kick), 08:21

SHSU_FG Morgan 24, 05:07

SELA SHSU First downs 27 26 Rushes-yards 30-74 31-244 Passing 462 428 Comp-Att-Int 36-53-0 25-40-0 Return Yards 90 80 Punts-Avg. 5-44.4 4-40.3 Fumbles-Lost 1-1 2-1 Penalty-Yards 10-81 9-80 Time of Possession 33:02 26:58

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_SE Louisiana, Mo. Ellison 12-29, Au. Mitchell 1-24, Ta. Jones 5-10, Ce. Johnson III 2-9, Co. Kelley 10-2. Sam Houston St., Ra. Jefferson 12-139, Er. Schmid 9-88, No. Smith 5-11, If. Adeyi 2-5, Ky. Jackson 1-5, Team 2-(minus 4).

PASSING_SE Louisiana, Co. Kelley 36-53-0-462. Sam Houston St., Er. Schmid 25-40-0-428.

RECEIVING_SE Louisiana, CJ. Turner 11-150, Au. Mitchell 10-142, Da. Dawson 2-51, Mo. Ellison 1-34, Ma. Cooper 6-33, Ti. Wilson Jr. 4-29, An. Spurlock 1-13, Ni. Kovacs 1-10. Sam Houston St., Ch. Harvin 7-118, Je. Ezzard 3-97, If. Adeyi 3-87, No. Smith 3-38, Co. Chrest 3-37, Is. Schley 1-27, De. Ingram 2-10, De. Bowens 2-8, Ra. Jefferson 1-6.