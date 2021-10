ATLANTA (AP) — Eddie Rosario hablaba hace unos días acerca de su bate de la suerte. Había comenzado a lucirlo, con una noche de cuatro imparables a mediados de septiembre.

“He usado este bate con el que completé el ciclo, y no me ha decepcionado”, dijo el boricua después de su segundo encuentro con cuatro hits en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. “Este bate no me ha decepcionado todavía”.