Aaron Rodgers dice que, en el receso posterior a esta campaña, no tardará tanto en anunciar una decisión sobre su futuro con los Packers de Green Bay.

A sus 38 años, el mariscal de campo dice que tomará una decisión tras charlar con sus seres queridos y con los ejecutivos del equipo, como el director general y presidente Mark Murphy, el gerente general Brian Gutekunst y el vicepresidente y director de operaciones deportivas Russ Ball.

“Sólo estoy saboreando este año más que otra cosa”, dijo Rodgers el miércoles. “No será algo que posponga por meses y meses... No voy a frenar al equipo con nada. Una vez que me comprometa, si es que me comprometo a seguir acá, será una decisión rápida”.

En el receso previo a esta campaña, la situación fue distinta. Rodgers se ausentó de las actividades organizadas de los Packers y del minicampamento obligatorio de pretemporada ante sus discrepancias con la gerencia, antes de reportarse al campamento de prácticas.

El quarterback dijo que no ha descartado una sola opción, ya sea la de volver a Green Bay el año próximo, la de jugar en otro equipo o la de retirarse. Ha pasado toda su carrera con los Packers, que lo reclutaron como la 24ta selección general en el draft de 2005.

“Pienso que simplemente estoy disfrutando eta temporada por sí misma”, aseveró Rodgers.

Destacó que quería seguir siendo eficaz mientras continuara jugando. El Jugador Más Valioso de la campaña anterior lo ha sido ciertamente, al lanzar 16 pases de anotación, sin interceptados, durante sus últimos cinco duelos, mientras lidiaba con una lesión en el dedo gordo de un pie, que ha limitado su tiempo de prácticas.

“No quiero ser un obstáculo en el camino, quiero seguir jugando. Pienso que es importante par mí”, dijo Rodgers. “Si algo me ha enseñado este año es que todavía puedo jugar, todavía amo este deporte, soy supercompetitivo y disfruto todavía el proceso de cada semana. Extraño la práctica, y es difícil no estar ahí semana tras semana, pero todavía me encanta competir y estar ahí”.

El contrato de Rodgers se reestructuró el verano pasado. Ello hace posible que los Packers lo extiendan o que cedan en canje a su astro antes de la temporada de 2022 por consideraciones sobre el tope salarial.

Expirará el convenio del receptor Davante Adams, elegido All-Pro en 2020 y quien ha dicho que la situación de Rodgers incidiría en su propia decisión.

“Veremos cómo resulta todo”, dijo Adams. “Pero hasta cierto gado, estaré conectado con el número 12. No es que si el se va yo me iré o si el se queda yo también. Es algo a lo que seguro debemos prestar atención”.