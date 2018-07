Rockies 8, Giants 1

San Francisco Colorado ab r h bi ab r h bi Hanson lf 4 0 2 1 LMahieu 2b 4 2 1 1 Posey c 3 0 0 0 Blckmon cf 5 2 3 2 P.Jhnsn p 0 0 0 0 Arenado 3b 4 2 2 3 Slater ph 1 0 0 0 C.Gnzal rf 4 1 1 0 Gearrin p 0 0 0 0 Story ss 4 0 2 1 Belt 1b 4 0 2 0 Parra lf 3 0 1 1 B.Crwfr ss 4 0 1 0 Desmond 1b 4 1 2 0 Sndoval 3b 4 0 0 0 Wolters c 4 0 0 0 Pence rf 3 0 0 0 Snztela p 3 0 0 0 Panik 2b 4 0 0 0 Dunn p 0 0 0 0 G.Hrnan cf 2 0 0 0 McGee p 0 0 0 0 A.Jcksn cf 1 1 1 0 Tapia ph 1 0 0 0 Strtton p 2 0 0 0 Msgrave p 0 0 0 0 Hundley c 0 0 0 0 Totals 32 1 6 1 Totals 36 8 12 8

San Francisco 000 000 010—1 Colorado 201 032 00x—8

E_P.Johnson (1). DP_Colorado 1. LOB_San Francisco 6, Colorado 6. 2B_LeMahieu (17), Desmond (10). 3B_Story (5). HR_Blackmon (15), Arenado (22). CS_Desmond (3).

IP H R ER BB SO San Francisco Stratton L,8-6 5 2-3 11 8 8 1 3 Johnson 1 1-3 1 0 0 1 2 Gearrin 1 0 0 0 0 1 Colorado Senzatela W,3-1 7 3 0 0 0 4 Dunn 1-3 2 1 1 1 0 McGee 2-3 0 0 0 0 0 Musgrave 1 1 0 0 1 0

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Bill Miller; Second, Todd Tichenor; Third, Alan Porter.

T_2:51. A_48,072 (50,398).