Rockets-Pelicans, Box

HOUSTON (122)

Tucker 3-8 3-3 10, Capela 5-6 1-4 11, Westbrook 11-21 3-4 26, Harden 13-25 10-14 39, House 0-2 2-2 2, Sefolosha 1-1 0-0 3, Chandler 1-1 0-0 2, McLemore 1-4 1-2 4, Rivers 3-6 1-1 8, Gordon 6-11 1-2 17. Totals 44-85 22-32 122.

NEW ORLEANS (116)

Williams 3-8 0-0 8, Favors 6-8 1-1 13, Redick 7-16 3-3 24, Holiday 6-21 6-8 18, Hart 5-8 5-8 19, Okafor 5-7 4-6 14, Hayes 1-1 0-0 2, Jackson 1-8 0-0 2, Moore 6-14 1-1 14, Alexander-Walker 1-4 0-0 2. Totals 41-95 20-27 116.

Houston 30 28 32 32—122 New Orleans 23 29 30 34—116

3-Point Goals_Houston 12-41 (Gordon 4-7, Harden 3-11, Sefolosha 1-1, Rivers 1-3, McLemore 1-4, Tucker 1-5, Westbrook 1-8, House 0-2), New Orleans 14-45 (Redick 7-15, Hart 4-6, Williams 2-7, Moore 1-5, Alexander-Walker 0-1, Jackson 0-4, Holiday 0-7). Fouled Out_None. Rebounds_Houston 47 (Capela 20), New Orleans 46 (Favors 12). Assists_Houston 16 (Harden 9), New Orleans 26 (Holiday 11). Total Fouls_Houston 22, New Orleans 23. Technicals_New Orleans team. A_16,695 (16,867).