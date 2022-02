Red Bull se asocia con Oracle por 500 millones de dólares

MILTON KEYNES, Gran Bretaña (AP) — El equipo Red Bull de la Fórmula Uno aseguró un nuevo patrocinador principal por alrededor de 500 millones de dólares al pactar con la firma de tecnología Oracle, convirtiéndolo en uno de los acuerdos comerciales más lucrativos del deporte.

El acuerdo de cinco años brinda un empuje al equipo previo al inicio de la temporada el próximo mes, en la que Max Verstappen buscará defender su título mundial con el nuevo monoplaza Oracle Red Bull Racing y que también fue presentado el miércoles.

No se dieron a conocer los detalles financieros del contrato, pero una persona con conocimiento del acuerdo informó a The Associated Press que será por alrededor de 100 millones de dólares al año. La persona habló bajo condición de anonimato para poder informar los acuerdos confidenciales.

“Somos un equipo sinónimo de velocidad y que responde con premura", dijo el director de Red Bull Christian Horner en una entrevista con The Associated Press en la sede de la escudería en Inglaterra. “Le exigimos a los técnicos de Oracle. Pero ellos están respondiendo de la mejor manera posible y eso hace que esta sociedad sea muy emocionante”.

Debido al límite de gastos de 145 millones de dólares por equipo que comenzará esta temporada, el uso del “Oracle Cloud” es visto como una forma de optimizar el presupuesto.

Los recursos adicionales y cualquier avance tecnológico puede marcar la pelea por el título, como en diciembre. En la última vuelta de la última carrera, Verstappen superó de manera controvertida a Lewis Hamilton para quitarle el campeonato del mundo al piloto de Mercedes.

Además de la inyección de efectivo, que es otra señal del renaciente atractivo de la F1, Red Bull buscará el conocimiento que puede darles la empresa de Austin.

Ariel Kelman, vicepresidente de Oracle, es un nuevo aficionado de la F1. Comenzó a seguirla en 2018, seducido por el documental de Netflix “Drive to Survive” que se estrenó al año siguiente, dándole a los aficionados una vista tras bambalinas.

“Es el nivel de competencia y el increíble producto que crearon para la televisión realmente me atrapó”, dijo Kelman.