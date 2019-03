Rays 3, Astros 1

Houston Tampa Bay ab r h bi ab r h bi Sprnger dh 4 0 2 0 Meadows lf 2 0 0 0 Altuve 2b 3 0 1 0 Heredia lf 0 0 0 0 Bregman ss 4 1 1 1 Pham dh 4 0 1 1 Brntley lf 4 0 1 0 Choi 1b 4 0 2 0 Gurriel 3b 3 0 0 0 Lowe 2b 4 0 0 0 Reddick rf 4 0 2 0 Y.Diaz 3b 4 1 1 0 R.Chrns c 4 0 1 0 Dan.Rbr ss 0 0 0 0 White 1b 3 0 0 0 Wendle ss-3b 3 0 0 0 T.Kemp cf 3 0 0 0 Av.Grci rf 3 0 0 0 Mrsnick ph 1 0 0 0 Krmaier cf 3 1 1 1 M.Perez c 3 1 2 1 Totals 33 1 8 1 Totals 30 3 7 3

Houston 100 000 000—1 Tampa Bay 000 020 01x—3

E_R.Chirinos (1). DP_Tampa Bay 1. LOB_Houston 8, Tampa Bay 5. 2B_Y.Diaz (2), Kiermaier (1), M.Perez (1). HR_Bregman (1). SB_Meadows (1), Pham (2), Choi (1). CS_Altuve (1). S_Heredia (1).

IP H R ER BB SO Houston McHugh L,0-1 5 3 2 2 1 9 Harris 1 1 0 0 0 1 Devenski 2 3 1 1 0 3 Tampa Bay Glasnow W,1-0 5 6 1 1 1 4 Stanek H,1 2 0 0 0 1 1 Roe H,2 2-3 1 0 0 0 0 Kolarek H,2 1-3 1 0 0 1 0 Alvarado S,2-2 1 0 0 0 0 2

Umpires_Home, Jim Wolf; First, Manny Gonzalez; Second, Sam Holbrook; Third, Dan Iassogna.

T_2:40. A_16,010 (42,735).