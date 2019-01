Rangers-Blue Jackets Sums

N.Y. Rangers 2 1 2—5 Columbus 2 3 2—7

First Period_1, N.Y. Rangers, Strome 7 (Fast, Chytil), 4:34. 2, Columbus, Panarin 17 (Atkinson, Dubois), 5:08. 3, Columbus, Duclair 10 (Murray, Nutivaara), 8:55. 4, N.Y. Rangers, Kreider 21 (Nieves, Georgiev), 17:56. Penalties_Pionk, NYR, (hooking), 5:38; Strome, NYR, (tripping), 13:15; Fast, NYR, (hooking), 17:12; Foligno, CBJ, (interference), 17:36.

Second Period_5, Columbus, Atkinson 26 (Werenski), 14:00. 6, Columbus, Sedlak 2 (Nash, Bjorkstrand), 17:49. 7, N.Y. Rangers, Zuccarello 6 (Zibanejad), 18:58. 8, Columbus, Foligno 11 (Anderson, Murray), 19:58. Penalties_Staal, NYR, (high sticking), 6:56; Shattenkirk, NYR, (delay of game), 9:01; Anderson, CBJ, (hooking), 10:53; Jenner, CBJ, (delay of game), 11:44.

Third Period_9, Columbus, Savard 3 (Panarin), 5:29. 10, N.Y. Rangers, Zuccarello 7, 15:00. 11, N.Y. Rangers, Vesey 11 (Smith), 16:48. 12, Columbus, Foligno 12, 18:14. Penalties_None.

Shots on Goal_N.Y. Rangers 7-9-11_27. Columbus 19-12-9_40.

Power-play opportunities_N.Y. Rangers 0 of 3; Columbus 0 of 5.

Goalies_N.Y. Rangers, Georgiev 6-8-0 (40 shots-33 saves). Columbus, Bobrovsky 19-13-1 (27-22).

A_17,417 (18,500). T_2:33.

Referees_Jake Brenk, Frederick L'Ecuyer. Linesmen_Brian Murphy, Tim Nowak.