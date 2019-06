Padres 3, Cardinals 1

St. Louis San Diego ab r h bi ab r h bi Edman 3b 5 0 0 0 Tts Jr. ss 3 1 1 1 Gldschm 1b 4 0 0 0 Hosmer 1b 4 1 2 2 DeJong ss 4 0 1 0 Machado 3b 4 0 0 0 Ozuna lf 2 0 0 0 F.Reyes rf 3 0 0 0 Munoz lf 2 0 1 0 Naylor lf 3 0 1 0 J.Mrtin rf 4 0 1 0 Stammen p 0 0 0 0 Molina c 4 1 3 0 Yates p 0 0 0 0 Bader cf 4 0 1 0 Kinsler 2b 3 0 1 0 Wong 2b 3 0 1 0 Margot cf 3 0 1 0 Wacha p 3 0 1 1 Hedges c 2 0 0 0 Gllegos p 0 0 0 0 Lauer p 0 0 0 0 M.Crpnt ph 1 0 0 0 Qntrill p 0 0 0 0 G.Grcia ph 1 0 0 0 Perdomo p 0 0 0 0 Myers lf 1 1 1 0 Totals 36 1 9 1 Totals 27 3 7 3

St. Louis 000 100 000—1 San Diego 000 002 01x—3

DP_St. Louis 3. LOB_St. Louis 10, San Diego 3. 2B_J.Martinez (9), Wong (12), Margot (9), Myers (11). HR_Tatis Jr. (10), Hosmer (13). SB_Bader (4), Tatis Jr. (12). CS_Naylor (1). S_Lauer (4).

IP H R ER BB SO St. Louis Wacha L,5-4 7 6 2 2 1 2 Gallegos 1 1 1 1 1 1 San Diego Lauer 4 6 1 1 1 3 Quantrill W,2-2 2 1 0 0 1 2 Perdomo H,3 1 0 0 0 0 1 Stammen H,17 2-3 2 0 0 0 0 Yates S,27-28 1 1-3 0 0 0 0 2

WP_Gallegos.

Umpires_Home, Gerry Davis; First, Vic Carapazza; Second, Kerwin Danley; Third, Pat Hoberg.

T_2:49. A_33,329 (42,445).