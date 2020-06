Padre de Djokovic responsabiliza a Dimitrov por contagios

Recommended Video:

BELGRADO, Serbia (AP) — Los padres de Novak Djokovic salieron en defensa de su hijo el miércoles y responsabilizan a otro jugador por propagar el coronavirus en una serie de exhibiciones de tenis que organizó el número uno del tenis mundial.

Djokovic y su esposa Jelena dieron positivo por el virus el martes. El campeón de 17 torneos de Grand Slam se disculpó en las redes sociales por montar el Adria Tour, una gira de exhibiciones que convocó a tenistas de varios países para disputar partidos en su natal Serbia y Croacia.

Miles de espectadores acudieron a los partidos, en los que no se siguieron las medidas de distanciamiento social.

Fiel a su estilo franco, el padre de Djokovic cargó la culpa por la cancelación de la gira a Grigor Dimitrov, uno de los otros tres jugadores que han dado positivo en los últimos días. No hay prueba alguna que indique Dimitrov contagió a los demás.

“¿Cómo sucedió? Porque ese hombre (Dimitrov) se enfermó, quién sabe dónde", dijo Srdjan Djokovic a RTL, un canal de televisión en Croacia. “No se hizo la prueba aquí, lo hizo otro en otro lugar... Creo que eso no estuvo bien”.

“Le ha causado un gran daño a Croacia, a nosotros como familia en Serbia”, añadió. ”Nadie se siente debido a esta situación".

En esta foto del viernes 12 de junio de 2020, Novak Djokovic (centro) posa con voluntarios y jugadores durante la gira de exhibición Adria Tour en Belgrado, Serbia. (AP Foto/Darko Vojinovic) En esta foto del viernes 12 de junio de 2020, Novak Djokovic (centro) posa con voluntarios y jugadores durante la gira de exhibición Adria Tour en Belgrado, Serbia. (AP Foto/Darko Vojinovic) Photo: Darko Vojinovic, AP Photo: Darko Vojinovic, AP Image 1 of / 3 Caption Close Padre de Djokovic responsabiliza a Dimitrov por contagios 1 / 3 Back to Gallery

Dimitrov, tres veces semifinalista en citas de Grand Slam, fue el primer participante del Adria Tour, que dio positivo por el virus. Borna Coric y Viktor Troicki fueron los siguientes que arrojaron positivo.

Los contagios pusieron en tela de juicio si el tenis profesional deba volver pronto a la actividad, incluyendo el Abierto de Estados Unidos que se jugará en agosto.

“Nos equivocamos, fue demasiado prematuro", escribió Djokovic, quien previamente había dicho que no se vacunaría por el virus incluso si se hacer obligatorio para viajar.

Dimitrov disputó partidos tanto en Belgrado como en Zadar, balneario en la costa croata del Adriático. Según versiones de prensa, llegó a Serbia procedente de Estados Unidos y su natal Bulgaria. Dimitrov se recupera de la infección en Mónaco y no respondió de inmediato a una consulta de The Associated Press.

El astro de la NBA Nikola Jokic, un serbio que juega para los Nuggets de Denver, también dio positivo por el coronavirus. Fue fotografiado estrechando la mano de Djokovic en una exhibición de baloncesto en Belgrado este mes. Jokic se recupera en pueblo natal de Sombor, de acuerdo con informes de prensa.

La madre de Djokovic dijo que tanto su hijo como Jelena se sienten bien, pero que sufren por las críticas recibidas.

“Es horrible lo que se ha escrito, pero estamos acostumbrados", dijo Dijana Djokovic al diario Blic de Belgrado.

El brote de coronavirus provocó la suspensión de las giras de la ATP y WTA en marzo. Ambas giras anunciaron la semana pasada sus planes de reanudar los torneos en agosto.

El US Open debe comenzar el 31 de agosto sin espectadores.