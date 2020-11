PGA Tour Statistics

Through Nov. 1

FedExCup Season Points

1, Bryson DeChambeau, 675. 2, Stewart Cink, 671. 3, Patrick Cantlay, 604. 4, Jason Kokrak, 596. 5, Matthew Wolff, 585. 6, Sergio Garcia, 548. 7, Martin Laird, 532. 8, Hudson Swafford, 510. 9, Brian Gay, 500. 10, Xander Schauffele, 463.

Scoring Average

1, Bryson DeChambeau, 66.711. 2, Dustin Johnson, 67.164. 3, Lee Westwood, 67.664. 4, Xander Schauffele, 68.693. 5, Tony Finau, 68.953. 6, Justin Thomas, 69.110. 7, Zach Johnson, 69.151. 8, Jason Kokrak, 69.153. 9, Patrick Reed, 69.203. 10, Webb Simpson, 69.221.

Driving Distance

1, Bryson DeChambeau, 344.4. 2, Dustin Johnson, 333.8. 3, Taylor Pendrith, 331.9. 4, Cameron Champ, 326.0. 5, Rory McIlroy, 325.3. 6, Joaquin Niemann, 323.0. 7, Wyndham Clark, 320.5. 8, Thomas Pieters, 319.4. 9, 3 tied with 318.5.

Driving Accuracy Percentage

1 (tie), Gunn Charoenkul and Naoki Sekito, 80.77%. 3, Rikuya Hoshino, 78.85%. 4, John Huh, 78.57%. 5, Satoshi Kodaira, 77.78%. 6, Alex Smalley, 76.79%. 7, James Hahn, 75.60%. 8, Roberto Díaz, 75.00%. 9, Brad Kennedy, 73.08%. 10, Bo Van Pelt, 72.32%.

Greens in Regulation Percentage

1, John Huh, 84.72%. 2, Matthew NeSmith, 80.95%. 3 (tie), Jim Furyk and Isaiah Salinda, 80.56%. 5, Russell Knox, 78.70%. 6, Martin Laird, 78.57%. 7, James Hahn, 78.24%. 8, Russell Henley, 77.78%. 9, Stewart Cink, 77.08%. 10, Austin Cook, 76.67%.

Total Driving

1, Sam Burns, 47. 2, Scottie Scheffler, 63. 3, John Huh, 80. 4, Willy Pumarol, 90. 5, Jon Rahm, 94. 6, Jason Kokrak, 98. 7 (tie), Sungjae Im and Rory McIlroy, 99. 9, Stephen Stallings Jr., 102. 10, George Markham, 110.

SG-Putting

1, Peter Malnati, 1.745. 2, Jason Kokrak, 1.546. 3, Charles Howell III, 1.490. 4, Lucas Herbert, 1.279. 5, Sahith Theegala, 1.212. 6, Ben Taylor, 1.190. 7, Zack Sucher, 1.174. 8, Cameron Tringale, 1.151. 9, Parker McLachlin, 1.138. 10, Brendon Todd, 1.119.

Birdie Average

1, Rory McIlroy, 5.33. 2, Bud Cauley, 5.25. 3, Ryan Palmer, 5.21. 4, Patrick Reed, 5.13. 5 (tie), James Hahn and Xander Schauffele, 5.08. 7, 5 tied with 5.00.

Eagles (Holes per)

1, Bryson DeChambeau, 28.8. 2 (tie), Kristoffer Ventura and Matthew Wolff, 41.1. 4 (tie), Cameron Champ and Louis Oosthuizen, 43.2. 6, Henrik Norlander, 50.4. 7 (tie), Jon Rahm, Bubba Watson and Gary Woodland, 54.0. 10, Justin Suh, 60.0.

Sand Save Percentage

1 (tie), Jim Furyk, Robert Garrigus and Alex Smalley, 100.00%. 4 (tie), Akshay Bhatia and Bud Cauley, 83.33%. 6, Ben Taylor, 82.35%. 7, Sahith Theegala, 81.82%. 8 (tie), Tyrrell Hatton and Stephan Jaeger, 80.00%. 10, Collin Morikawa, 78.57%.

All-Around Ranking

1, James Hahn, 282. 2, Sam Burns, 387. 3, Russell Henley, 401. 4, Tony Finau, 402. 5, John Huh, 415. 6, Stewart Cink, 455. 7, Cameron Davis, 481. 8, Kristoffer Ventura, 496. 9, Tyrrell Hatton, 497. 10, Bud Cauley, 498.