Orioles 2, Mets 1

Baltimore New York ab r h bi ab r h bi Mancini lf 4 1 2 0 Nimmo lf 4 0 0 0 Gentry pr-lf-rf 0 0 0 0 A.Cbrra 2b 4 0 0 0 A.Jones cf 4 1 1 0 Cnforto cf 4 0 0 0 M.Mchdo ss 4 0 1 1 T.Frzer 3b 4 0 0 0 Vlencia 3b 3 0 0 1 Bruce rf 3 1 2 0 Trumbo rf 3 0 0 0 Plwecki c 3 0 1 0 Rickard pr-lf 0 0 0 0 A.Gnzal 1b 3 0 0 0 Schoop 2b 4 0 1 0 J.Vrgas p 1 0 0 0 C.Davis 1b 2 0 0 0 J.Btsta ph 0 0 0 1 Wynns c 3 0 1 0 S.Lugo p 0 0 0 0 Cobb p 2 0 0 0 Gllorme ph 1 0 0 0 Givens p 0 0 0 0 Swarzak p 0 0 0 0 Bleier p 0 0 0 0 A.Rsrio ss 2 0 0 0 Brach p 0 0 0 0 Totals 29 2 6 2 Totals 29 1 3 1

Baltimore 200 000 000—2 New York 000 010 000—1

E_Valencia (4). DP_Baltimore 1, New York 2. LOB_Baltimore 4, New York 5. 2B_Plawecki (2). SB_M.Machado (3). SF_Valencia (2), J.Bautista (1). S_Cobb (1).

IP H R ER BB SO Baltimore Cobb W,2-7 6 2 1 1 1 7 Givens H,6 1 1-3 1 0 0 1 2 Bleier H,7 2-3 0 0 0 0 0 Brach S,9-10 1 0 0 0 1 0 New York Vargas L,2-4 5 5 2 2 1 4 Lugo 3 1 0 0 0 2 Swarzak 1 0 0 0 1 1

WP_Givens.

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Alfonso Marquez; Second, D.J. Reyburn; Third, Ryan Blakney.

T_2:33. A_25,342 (41,922).