FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — El cornerback novato de los Cowboys de Dallas Nahshon Wright dio positivo por COVID-19, con lo que aumentó a ocho la cifra de jugadores y entrenadores descartados por el coronavirus antes de enfrentar a Nueva Orleáns el jueves.

El entrenador en jefe Mike McCarthy y cinco integrantes del personal no viajarán tras dar positivo. Wright y el tacle Terence Steele son los dos jugadores inhabilitados.

Wright ha tenido poco trabajo en la defensiva, desempeñándose casi de forma exclusiva con los equipos especiales.

McCarthy dio positivo el lunes e informó al día siguiente que experimentó más síntomas. Estuvo tosiendo constantemente durante una teleconferencia con reporteros. McCarthy participó en reuniones virtuales.

Los otros entrenadores que no viajarán son el coach de la línea ofensiva Joe Philbin y su asistente Jeff Blasko; el asistente ofensivo Scott Tolzien; y dos integrantes del personal de acondicionamiento y resistencia, el coordinador Harold Nash Jr. y el asistente Kendall Smith.

Otro asistente de acondicionamiento y resistencia, Cedric Smith, también se encuentra bajo los protocolos, pero se espera que tenga autorización para estar en el juego.

El receptor Amari Cooper recibió la autorización para volver a las instalaciones del equipo tras perderse dos juegos al dar positivo por COVID-19. Pero McCarthy indicó que Cooper no ha entrenado y no se ha sentido bien. El estratega indicó que era poco probable que Cooper, quien no se ha vacunado, juegue ante los Saints.