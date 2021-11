Nashville 4, New Jersey 2

First Period_1, Nashville, Josi 7 (Carrier, Johansen), 7:31.

Second Period_2, Nashville, Tomasino 4 (Cousins, Josi), 3:30.

Third Period_3, Nashville, Granlund 5 (Forsberg, Duchene), 6:45. 4, New Jersey, Johnsson 7 (Mercer, Bratt), 11:58. 5, Nashville, Carrier 2 (Johansen), 18:50 (en). 6, New Jersey, Tatar 3 (Johnsson), 19:32.

Shots on Goal_New Jersey 2-7-16_25. Nashville 9-13-9_31.

Power-play opportunities_New Jersey 0 of 1; Nashville 0 of 3.

Goalies_New Jersey, Bernier 4-3-1 (30 shots-27 saves). Nashville, Saros 9-7-1 (25-23).

A_17,159 (17,113). T_2:26.

Referees_Frederick L'Ecuyer, Chris Schlenker. Linesmen_Tyson Baker, Jonny Murray.