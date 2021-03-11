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Sports

NO. 12 OKLAHOMA ST. 72, NO. 10 WEST VIRGINIA 69

FG FT Reb
OKLAHOMA ST. Min M-A M-A O-T A PF PTS
Ka.Boone 27 2-6 1-2 4-10 1 1 5
Moncrieffe 6 1-4 0-0 1-3 0 3 2
Anderson 37 6-13 3-5 1-4 3 3 17
Cunningham 39 6-15 3-4 0-8 4 1 17
B.Williams 29 4-8 0-0 0-1 3 0 10
Likekele 27 4-6 2-5 2-7 3 1 10
Ke.Boone 13 3-6 1-2 2-3 1 3 7
Kouma 10 0-1 2-2 3-4 0 1 2
Walker 8 1-1 0-0 1-1 1 0 2
Flavors 4 0-1 0-0 0-1 0 0 0
Totals 200 27-61 12-20 14-42 16 13 72

Percentages: FG .443, FT .600.

3-Point Goals: 6-19, .316 (Anderson 2-3, B.Williams 2-5, Cunningham 2-8, Flavors 0-1, Ke.Boone 0-2).

Team Rebounds: 3. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 7 (Ka.Boone 6, Likekele).

Turnovers: 20 (Cunningham 6, Anderson 4, Ka.Boone 3, Ke.Boone 2, Likekele 2, B.Williams, Flavors, Moncrieffe).

Steals: 6 (Anderson 2, Cunningham 2, B.Williams, Ka.Boone).

Technical Fouls: None.

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FG FT Reb
WEST VIRGINIA Min M-A M-A O-T A PF PTS
Bridges 18 1-4 0-0 1-1 0 2 2
Culver 30 5-8 1-3 3-9 2 1 11
Matthews 28 3-8 2-2 3-7 1 1 8
McBride 37 8-19 3-4 1-2 6 1 19
McNeil 38 4-11 0-0 0-5 0 3 10
Sherman 30 7-16 0-0 0-2 3 1 19
Osabuohien 7 0-0 0-0 0-1 0 5 0
Thweatt 5 0-0 0-0 0-1 0 0 0
Johnson 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0
McCabe 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ndiaye 1 0-0 0-0 0-0 0 1 0
Totals 200 28-66 6-9 8-28 12 15 69

Percentages: FG .424, FT .667.

3-Point Goals: 7-23, .304 (Sherman 5-10, McNeil 2-5, Matthews 0-1, Bridges 0-2, McBride 0-5).

Team Rebounds: 4. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 3 (McBride 2, Matthews).

Turnovers: 15 (Culver 4, Matthews 4, Sherman 3, McBride, McCabe, McNeil, Osabuohien).

Steals: 13 (Sherman 4, McBride 3, Culver 2, Matthews 2, Bridges, Osabuohien).

Technical Fouls: None.

Oklahoma St. 30 42 72
West Virginia 36 33 69

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