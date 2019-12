NFL Injury Report

NEW YORK (AP) — The National Football League injury report, as provided by the league:

Thursday

NEW YORK JETS at BALTIMORE RAVENS — JETS: OUT: T Chuma Edoga (knee), TE Ryan Griffin (ankle), CB Brian Poole (concussion), RB Bilal Powell (ankle, illness). DOUBTFUL: S Jamal Adams (ankle), CB Arthur Maulet (calf), WR Demaryius Thomas (hamstring, knee), DT Quinnen Williams (neck). QUESTIONABLE: DE Henry Anderson (shoulder), T Kelvin Beachum (ankles), S Matthias Farley (ankle), DT Steve McLendon (knee, hip), RB Ty Montgomery (foot, hip), DE Nathan Shepherd (ankle). DNP: S Jamal Adams (ankle), T Chuma Edoga (knee), TE Ryan Griffin (ankle), CB Arthur Maulet (calf), CB Brian Poole (concussion), RB Bilal Powell (ankle, illness), WR Demaryius Thomas (hamstring, knee), DT Quinnen Williams (neck). LIMITED: DE Henry Anderson (shoulder), T Kelvin Beachum (ankles), S Matthias Farley (ankle), DT Steve McLendon (knee, hip), RB Ty Montgomery (foot, hip), DE Nathan Shepherd (ankle). FULL: RB Le'Veon Bell (illness), CB Maurice Canady (shoulder), G Tom Compton (ankle), QB Sam Darnold (knee, left thumb), QB David Fales (right elbow), LB Paul Worrilow (quadricep). RAVENS: OUT: LB Chris Board (concussion). DOUBTFUL: T Ronnie Stanley (concussion). QUESTIONABLE: TE Mark Andrews (knee), QB Lamar Jackson (quadricep), S Anthony Levine (ankle), DT Jihad Ward (elbow). DNP: LB Chris Board (concussion), T Ronnie Stanley (concussion). LIMITED: TE Mark Andrews (knee), S Anthony Levine (ankle). FULL: RB Mark Ingram (not injury related), QB Lamar Jackson (quadricep), S Earl Thomas (not injury related), DT Jihad Ward (elbow), DT Brandon Williams (not injury related).

Sunday

ATLANTA FALCONS at SAN FRANCISCO 49ERS — FALCONS: DNP: DE Allen Bailey (not injury related), LB De'Vondre Campbell (calf), G James Carpenter (concussion), DE Adrian Clayborn (back), RB Devonta Freeman (knee), CB Isaiah Oliver (shoulder), T Ty Sambrailo (hamstring). LIMITED: WR Julio Jones (shoulder), S Sharrod Neasman (shoulder), G Wes Schweitzer (shoulder). 49ERS: No Report.

BUFFALO BILLS at PITTSBURGH STEELERS — BILLS: DNP: LB Lorenzo Alexander (not injury related -- resting veteran), DE Jerry Hughes (not injury related -- resting veteran), DT Corey Liuget (knee), T Ty Nsekhe (ankle). STEELERS: DNP: LB Mark Barron (not injury related), G David DeCastro (not injury related), TE Vance McDonald (concussion), C Maurkice Pouncey (not injury related), RB Jaylen Samuels (groin), T Alejandro Villanueva (not injury related). FULL: RB James Conner (shoulder), WR JuJu Smith-Schuster (knee).

CHICAGO BEARS at GREEN BAY PACKERS — BEARS: DNP: TE Ben Braunecker (concussion), WR Taylor Gabriel (concussion), T Bobby Massie (ankle), DT Roy Robertson-Harris (foot), LB Danny Trevathan (elbow), WR Javon Wims (knee). FULL: CB Prince Amukamara (hamstring). Y PACKERS: LIMITED: WR Geronimo Allison (knee), T Bryan Bulaga (not injury related), TE Jimmy Graham (wrist), CB Kevin King (shoulder), TE Marcedes Lewis (not injury related), G Billy Turner (knee), RB Dan Vitale (calf), CB Tramon Williams (not injury related). FULL: WR Davante Adams (toe), CB Tony Brown (heel), LB Blake Martinez (hand).

CLEVELAND BROWNS at ARIZONA CARDINALS — BROWNS: DNP: LB Sione Takitaki (illness), C J.C. Tretter (knee). LIMITED: WR Odell Beckham (groin), WR Khadarel Hodge (achilles), T Christopher Hubbard (knee), WR Jarvis Landry (hip), S Eric Murray (knee), TE David Njoku (knee), DE Olivier Vernon (knee). FULL: TE Demetrius Harris (shoulder), RB Dontrell Hilliard (knee), CB Denzel Ward (ankle), CB Greedy Williams (shoulder). CARDINALS: DNP: S Budda Baker (hamstring), C Mason Cole (knee), WR Larry Fitzgerald (not injury related), DT Corey Peters (not injury related), G Justin Pugh (back), LB Terrell Suggs (back, illness), G J.R. Sweezy (illness). LIMITED: WR Andy Isabella (shoulder), WR Christian Kirk (ankle), CB Byron Murphy (calf), CB Kevin Peterson (shoulder), LB Joe Walker (ribs).

NEW ENGLAND at CINCINNATI — PATRIOTS: DNP: Julian Edelman (knee/shoulder). LIMITED: LB Ja'Whaun Bentley (knee), DL Byron Cowart (concussion), OL Ted Karras (knee), CB Jason McCourty (groin), WR Mohamed Sanu (ankle), DL Danny Shelton (shoulder). FULL: QB Tom Brady (right elbow), WR N'Keal Harry (hip). BENGALS: DNP:

MIAMI at N.Y. GIANTS — DOLPHINS: DNP: WR Allen Hurns (ankle/knee), DT Gerald Willis (hip). LIMITED: FB Chandler Cox (shoulder), CB Nik Needham (groin), WR DeVante Parker (concussion), WR Albert Wilson (concussion). FULL: LB Jerome Baker (chest/jaw), QB Ryan Fitzpatrick (shoulder), RB Patrick Laird (hip). GIANTS: DNP: CB Janoris Jenkins (ankle), G Kevin Zeitler (ankle/wrist). LIMITED: TE Rhett Ellison (concussion-non contact), TE Evan Engram (foot), QB Daniel Jones (ankle), WR Golden Tate (foot). FULL: CB Corey Ballentine (concussion).

DENVER BRONCOS at KANSAS CITY CHIEFS — BRONCOS: No report. CHIEFS: No Report.

HOUSTON TEXANS at TENNESSEE TITANS — TEXANS: No report. TITANS: DNP: LB Daren Bates (shoulder), RB Derrick Henry (hamstring), WR Adam Humphries (ankle), CB Adoree' Jackson (foot). LIMITED: DT Jurrell Casey (knee), C Ben Jones (thumb), CB LeShaun Sims (ankle), S Kenny Vaccaro (concussion).

JACKSONVILLE JAGUARS at OAKLAND RAIDERS — JAGUARS: DNP: DE Calais Campbell (back), WR D.J. Chark (ankle), C Brandon Linder (knee). LIMITED: CB Tre Herndon (shoulder), WR Dede Westbrook (neck, shoulder), LB Quincy Williams (hand). FULL: CB A.J. Bouye (calf), TE Seth DeValve (oblique), S Ronnie Harrison (concussion). RAIDERS: DNP: T Trenton Brown (pectoral), LB Marquel Lee (toe), WR Hunter Renfrow (rib), LB Kyle Wilber (ankle), CB Daryl Worley (neck). LIMITED: C Rodney Hudson (ankle), G Gabe Jackson (knee), RB Josh Jacobs (shoulder), S Lamarcus Joyner (hamstring).

LOS ANGELES RAMS at DALLAS COWBOYS — RAMS: DNP: TE Gerald Everett (knee). LIMITED: WR Nsimba Webster (hip). FULL: T Rob Havenstein (knee). COWBOYS: DNP: LB Sean Lee (pectoral, thigh), LB Leighton Vander Esch (neck). LIMITED: DE Michael Bennett (foot), T La'el Collins (knee), S Jeff Heath (shoulder, shoulder), CB Byron Jones (hip), P Chris Jones (abdomen), G Zack Martin (elbow, ankle), RB Tony Pollard (ankle), DT Antwaun Woods (knee). FULL: WR Amari Cooper (knee), QB Dak Prescott (right hand, left hand), T Tyron Smith (achilles), S Darian Thompson (biceps).

MINNESOTA VIKINGS at LOS ANGELES CHARGERS — VIKINGS: DNP: RB Alexander Mattison (ankle). LIMITED: CB Mike Hughes (hip), DT Linval Joseph (knee), CB Xavier Rhodes (ankle), WR Adam Thielen (hamstring). FULL: RB Dalvin Cook (chest), CB Holton Hill (shoulder), DT Jaleel Johnson (ankle), TE Kyle Rudolph (groin), DT Shamar Stephen (knee). CHARGERS: No Report.

PHILADELPHIA EAGLES at WASHINGTON REDSKINS — EAGLES: DNP: WR Nelson Agholor (knee), DE Derek Barnett (ankle), WR Alshon Jeffery (foot), T Lane Johnson (ankle). LIMITED: RB Jordan Howard (shoulder), CB Jalen Mills (elbow). FULL: LB Kamu Grugier-Hill (concussion). REDSKINS: DNP: CB Quinton Dunbar (hamstring), LB Ryan Kerrigan (calf). LIMITED: LB Ryan Anderson (shoulder), CB Fabian Moreau (hamstring), T Morgan Moses (toe), T Donald Penn (knee, back), WR Trey Quinn (concussion), WR Paul Richardson (hamstring), G Brandon Scherff (elbow, shoulder). FULL: QB Dwayne Haskins (ankle), LB Cole Holcomb (thumb), RB Adrian Peterson (toe).

SEATTLE SEAHAWKS at CAROLINA PANTHERS — SEAHAWKS: No Report. PANTHERS: DNP: LB Mario Addison (chest), LB Marquis Haynes (knee), T Greg Little (ankle), RB Christian McCaffrey (not injury related), DT Gerald McCoy (knee), G Trai Turner (not injury related). LIMITED: TE Greg Olsen (concussion). FULL: S Eric Reid (shoulder), LB Shaq Thompson (ankle).

TAMPA BAY BUCCANEERS at DETROIT LIONS — BUCCANEERS: DNP: T Demar Dotson (not injury related), WR Mike Evans (hamstring), LB Jason Pierre-Paul (knee), T Donovan Smith (ankle, knee). LIMITED: G Alex Cappa (elbow), WR Scott Miller (hamstring), LB Anthony Nelson (hamstring), QB Jameis Winston (right thumb, knee). LIONS: No Report.

Monday

INDIANAPOLIS COLTS at NEW ORLEANS SAINTS — COLTS: No Report. SAINTS: No Report.