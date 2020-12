Miami 19, Cincinnati 7

Cincinnati 7 0 0 0 — 7 Miami 0 6 10 3 — 19

First Quarter

Cin_Boyd 72 pass from Allen (Bullock kick), 3:20. Drive: 3 plays, 80 yards, 1:20. Cincinnati 7, Miami 0.

Second Quarter

Mia_FG Sanders 25, 11:42. Drive: 10 plays, 68 yards, 6:38. Key Plays: Tagovailoa 15 pass to Bowden; W.Jackson 13 interception return to Cincinnati 35; Bowden 11 run; Gaskin 1 run on 3rd-and-3. Cincinnati 7, Miami 3.

Mia_FG Sanders 48, :00. Drive: 6 plays, 27 yards, 00:58. Key Play: Tagovailoa 11 pass to Laird. Cincinnati 7, Miami 6.

Third Quarter

Mia_Gesicki 5 pass from Tagovailoa (Sanders kick), 11:35. Drive: 8 plays, 75 yards, 3:25. Key Plays: Tagovailoa 17 pass to Gesicki; Tagovailoa 14 pass to Parker; Tagovailoa 35 pass to Gaskin. Miami 13, Cincinnati 7.

Mia_FG Sanders 23, 5:33. Drive: 10 plays, 70 yards, 4:10. Key Plays: Tagovailoa 22 pass to Grant; Tagovailoa 11 pass to Smythe; Tagovailoa 20 pass to Gesicki. Miami 16, Cincinnati 7.

Fourth Quarter

Mia_FG Sanders 19, 13:21. Drive: 12 plays, 46 yards, 5:31. Key Plays: Tagovailoa 1 run on 4th-and-1; Gaskin 14 run. Miami 19, Cincinnati 7.

A_12,577.

Cin Mia FIRST DOWNS 12 23 Rushing 4 4 Passing 6 16 Penalty 2 3 THIRD DOWN EFF 3-12 1-10 FOURTH DOWN EFF 2-2 1-1 TOTAL NET YARDS 196 406 Total Plays 50 67 Avg Gain 3.9 6.1 NET YARDS RUSHING 40 110 Rushes 17 28 Avg per rush 2.4 3.9 NET YARDS PASSING 156 296 Sacked-Yds lost 6-37 0-0 Gross-Yds passing 193 296 Completed-Att. 17-27 26-39 Had Intercepted 2 0 Yards-Pass Play 4.7 7.6 KICKOFFS-EndZone-TB 2-2-2 5-5-4 PUNTS-Avg. 6-49.5 4-45.0 Punts blocked 0 0 FGs-PATs blocked 0-0 0-0 TOTAL RETURN YARDAGE 37 8 Punt Returns 2-13 4-8 Kickoff Returns 1-24 0-0 Interceptions 0-0 2-0 PENALTIES-Yds 6-62 8-54 FUMBLES-Lost 0-0 2-1 TIME OF POSSESSION 27:44 32:16

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Cincinnati, Bernard 12-30, Perine 3-7, Allen 2-3. Miami, Gaskin 21-90, Bowden 1-11, Laird 3-6, Tagovailoa 3-3.

PASSING_Cincinnati, Allen 11-19-1-153, Finley 6-7-1-40, Boyd 0-1-0-0. Miami, Tagovailoa 26-39-0-296.

RECEIVING_Cincinnati, Sample 7-49, Higgins 5-56, Erickson 2-17, Bernard 2-(minus 1), Boyd 1-72. Miami, Gesicki 9-88, Bowden 4-41, Parker 4-35, Gaskin 2-51, Grant 2-42, Laird 2-16, Smythe 2-16, Hollins 1-7.

PUNT RETURNS_Cincinnati, Erickson 2-13. Miami, Grant 4-8.

KICKOFF RETURNS_Cincinnati, Erickson 1-24. Miami, None.

TACKLES-ASSISTS-SACKS_Cincinnati, Bates 10-3-0, Hubbard 7-3-0, Sims 4-4-0, Bynes 4-2-0, Bell 3-3-0, Jackson 3-0-0, X.Williams 2-1-0, L.Wilson 2-1-0, Alexander 1-5-0, Lawson 1-1-0, Pratt 1-1-0, Covington 1-0-0, Davis-Gaither 1-0-0, McKenzie 1-0-0, Kareem 0-1-0. Miami, Van Noy 8-0-3, Howard 4-0-0, Lawson 3-1-2, Rowe 3-1-0, Sieler 3-0-1, McCain 3-0-0, Br.Jones 2-2-0, Baker 2-1-0, Munson 2-1-0, By.Jones 2-0-0, Wilkins 2-0-0, R.Davis 1-1-0, Ogbah 1-1-0, Roberts 1-0-0, Needham 0-1-0.

INTERCEPTIONS_Cincinnati, None. Miami, Howard 1-0, Needham 1-0.

MISSED FIELD GOALS_Cincinnati, Bullock 53.

OFFICIALS_Referee Ronald Torbert, Ump Mark Pellis, HL Patrick Holt, LJ Tom Symonette, FJ James Coleman, SJ Jonah Monroe, BJ Greg Yette, Replay Mike Wimmer.