Mercedes confirma a Bottas para la temporada de 2021

SILVERSTONE, Inglaterra (AP) — Valtteri Bottas seguirá con el equipo Mercedes de Fórmula Uno la próxima temporada tras firmar un nuevo contrato con el constructor alemán.

El piloto finlandés afronta el Gran Premio 70 Aniversario en Silverstone rezagado a 30 puntos de su compañero Lewis Hamilton, líder del campeonato mundial.

La continuidad de Hamilton tras este año aún no se confirmado, pero se da por hecho que el seis veces campeón mundial permanecerá en Mercedes.

“Los últimos años han sido de constante mejoría, trabajando en cada faceta de mi rendimiento", dijo Bottas, quien ha formado parte de Mercedes desde 2017. “Hoy en día me siento confiado de que nunca he estado tan fuerte, pero siempre puede subir el listón. Desde que me enamoré de la F1 cuando era un niño, mi sueño ha sido algún día convertirme campeón mundial”.

Desde que se incorporó a Mercedes, Bottas ha conseguido ocho victorias y 12 poles. También acumula 39 podios. Con la dupla Hamilton-Bottas, Mercedes ha conquistado el título del campeonato de constructores en las tres últimas temporadas.

“Estoy en la pelea por el título este año y seguir en Mercedes me ofrece la mejor oportunidad de competir por el mismo la próxima temporada", añadió.