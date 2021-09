Manager de Rays se disculpa por quedarse con tarjeta de Kirk

ST. PETERSBURG, Florida (AP) — Kevin Cash, manager de Tampa Bay, se disculpó con los Azulejos, un día después de que el veterano de los Rays Kevin Kiermaier se quedó con una tarjeta de anotaciones que se le cayó de una muñequera a Alejandro Kirk, de Toronto.

Cash dijo que se había acercado al puertorriqueño Charlie Montoyo, piloto de los Azulejos, así como al coach de pitcheo Pete Walker y al gerente general Ross Atkins para disculparse, después del encuentro del martes, que los Rays perdieron por 4-2 ante Toronto.

“Así que todo esto ha quedado atrás ahora”, coincidió Montoyo.

Kiermaier fue puesto out por el mexicano Kirk, al deslizarse en home durante la sexta entrada del encuentro del lunes, un triunfo de los Rays por 6-4. Después de la jugada, notó que había un trozo de papel junto a él.

Lo recogió y se lo llevó a la cueva de Tampa Bay, donde lo entregó discretamente a Paul Hoover, coordinador de campo del club.

“Nunca la miré siquiera, tengo que decir eso”, comentó Kiermaier a Sportnet, antes del encuentro del martes. “Pero tampoco iba a tirarla ni a devolverla”.

Sportnet informó que Toronto envió a un bat boy a la caseta de los Rays para que solicitara la entrega de la tarjeta. Los Rays no devolvieron las anotaciones, que incluían probablemente información sobre los lanzamientos que harían los Azulejos a los bateadores de Tampa.

“Yo no tenía idea de que nosotros teníamos la tarjeta”, dijo Cash. “Le expresé eso a Ross, Charlie y Pete Walker, pero asumo toda la responsabilidad. Me disculpé con todos ellos y si debo hablar con Robbie Ray (el abridor del lunes) no tengo problema en hacerlo. No fue lo apropiado y lo siento”.

No hubo represalias el martes contra Kiermaier en el encuentro.