Lightning-Devils Sums

Tampa Bay 2 1 3 1—7 New Jersey 1 3 2 0—6

First Period_1, New Jersey, Palmieri 4 (Simmonds, Hall), 1:10 (pp). 2, Tampa Bay, Palat 4 (Shattenkirk, Point), 9:28. 3, Tampa Bay, Killorn 2 (Shattenkirk, Johnson), 17:15 (pp). Penalties_Shattenkirk, TB, (delay of game), 0:33; Rutta, TB, (boarding), 6:16; Hischier, NJ, (holding), 15:28; McDonagh, TB, (tripping), 18:12.

Second Period_4, New Jersey, Bratt 2 (Hischier, Zacha), 6:05. 5, Tampa Bay, Point 4 (Johnson, Sergachev), 11:48. 6, New Jersey, Palmieri 5 (Butcher, Hall), 12:17. 7, New Jersey, Bratt 3 (Greene, Hischier), 13:16. Penalties_Joseph, TB, (boarding), 4:05; Sergachev, TB, (interference), 13:37.

Third Period_8, New Jersey, Vatanen 3 (Greene, Simmonds), 1:13. 9, Tampa Bay, Cirelli 1 (Joseph, Rutta), 2:45. 10, Tampa Bay, Joseph 3 (Cirelli), 7:45. 11, Tampa Bay, Palat 5 (Point), 16:03. 12, New Jersey, Palmieri 6 (Simmonds, Butcher), 19:52. Penalties_None.

Overtime_13, Tampa Bay, Johnson 4 (McDonagh, Palat), 1:16. Penalties_None.

Shots on Goal_Tampa Bay 9-7-5-2_23. New Jersey 11-15-16_42.

Power-play opportunities_Tampa Bay 1 of 1; New Jersey 1 of 5.

Goalies_Tampa Bay, McElhinney 1-1-2 (42 shots-36 saves). New Jersey, Schneider 0-3-1 (23-16).

A_13,152 (16,514). T_2:33.

Referees_Jean Hebert, Chris Schlenker. Linesmen_Travis Gawryletz, Bevan Mills.